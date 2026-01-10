Administraţia Trump a executat o operaţiune militară de extragere a dictatorului venezuelean şi a soţiei sale, Nicolas Maduro şi Cilia Flores, pe care i-a trecut graniţa în SUA, cu ajutorul forleor de elită militare ale Delta Force.

Totul s-a întâmplat în nici măcar o oră. Nici internauţii n-au pierdut vremea, mai ales că apărarea venezueleană în faţa atacului american a fost sublimă dar a lipsit cu desăvârşire, cum ar spune I.L. Caragiale al nostru.

La doar câteva ore după ce guvernul SUA a confirmat un atac militar asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, un val de meme-uri, glume și umor negru a început să apară pe tot continentul.

El ejército Venezolano defendiendo el ataque: pic.twitter.com/ozpOUx3Ath — Andrés Bautista 🎩 (@AndresBV_9) January 3, 2026

Pe Facebook, X, Instagram totul a devenit viral. De la referințe la Call of Duty la glume despre reacția forțelor armate venezuelene, totul s-a transformat în meme. Însă, gluma care a avut cel mai mare impact a fost aceea cu preşedintele Trump care a anunţat că SUA va conduce Venezuela până la noi alegeri.

În primele ore ale zilei de 3 ianuarie, Statele Unite au lansat o operațiune militară la scară largă în Caracas și în alte părți ale Venezuelei, care a inclus explozii și atacuri aeriene.

Președintele Donald Trump a confirmat că Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară pentru a se confrunta cu acuzații federale în Statele Unite.

Trump a descris operațiunea ca fiind „impresionantă” și a spus că guvernul SUA intenționează să conducă temporar Venezuela până la o tranziție de putere.

