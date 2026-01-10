Prima pagină » Actualitate » Râsul nu va putea fi niciodată capturat. Colecția de glume la adresa arestării lui Nicolas Maduro

Râsul nu va putea fi niciodată capturat. Colecția de glume la adresa arestării lui Nicolas Maduro

Luiza Dobrescu
10 ian. 2026, 17:41, Actualitate
Administraţia Trump a executat o operaţiune militară de extragere a dictatorului venezuelean şi a soţiei sale, Nicolas Maduro şi Cilia Flores, pe care i-a trecut graniţa în SUA, cu ajutorul forleor de elită militare ale Delta Force.

Totul s-a întâmplat în nici măcar o oră. Nici internauţii n-au pierdut vremea, mai ales că apărarea venezueleană în faţa atacului american a fost sublimă dar a lipsit cu desăvârşire, cum ar spune I.L. Caragiale al nostru.

La doar câteva ore după ce guvernul SUA a confirmat un atac militar asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, un val de meme-uri, glume și umor negru a început să apară pe tot continentul.

Pe Facebook, X, Instagram totul a devenit viral. De la referințe la Call of Duty la glume despre reacția forțelor armate venezuelene, totul s-a transformat în meme. Însă, gluma care a avut cel mai mare impact a fost aceea cu preşedintele Trump care a anunţat că SUA va conduce Venezuela până la noi alegeri.

În primele ore ale zilei de 3 ianuarie, Statele Unite au lansat o operațiune militară la scară largă în Caracas și în alte părți ale Venezuelei, care a inclus explozii și atacuri aeriene.

Președintele Donald Trump a confirmat că Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară pentru a se confrunta cu acuzații federale în Statele Unite.

Trump a descris operațiunea ca fiind „impresionantă” și a spus că guvernul SUA intenționează să conducă temporar Venezuela până la o tranziție de putere.

Adrian Severin: „Aparițiile lui Nicușor Dan ar fi trebuit însoțite de muzică, ca în filmele cu Charlie Chaplin"

Glume fără număr legate de înzăpezirea preşedintelui în Franţa. Nicuşor Dan, de la grătar pe zăpadă cu Macron, la „Emily in Paris" blocată în nămeţi

Traderii pariază masiv pe următoarea țintă militară a lui Trump. Care este probabilitatea unui atac în Cuba sau plecarea liderului suprem al Iranului

