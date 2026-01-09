CNAIR a scos 1.246 de utilaje pe drumuri, cu peste 9.000 de tone de antiderapant şi aproape 23 de tone de sare

În intervalul 08.01.2025, ora 18.00 – 09.01.2022, ora 6.00, pe perioada codurilor galbene și portocalii de vreme rea, drumarii de la CNAIR, prin intermediul direcțiilor regionale, au acționat pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.

Reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere dau publicităţii faptul că s-a acţionat cu 1.246 de autoutilaje, pentru împrăştierea pe drumurile publice a 9.125 de tone de material antiderapant, 4.500 de litri de soluție ecologică şi cu 22.7 tone CaCl2(sare pentru deszăpezit).

„Precizăm că toate direcțiile regionale de drumuri și poduri din cadrul CNAIR sunt mobilizate și intervin acolo unde este cazul pentru ca traficul rutier să se desfășoare în condiții de siguranță. Facem apel la conducătorii auto să evite călătoriile în zonele afectate de fenomenele meteorologice anunțate, să circule prudent, să adapteze viteza în funcție de condițiile de drum, să plece la drum doar dacă au autovehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă și să se informeze în prealabil cu privire la condițiile de trafic din zonele tranzitate”, transmite CNAIR.

Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numărul de telefon 021/9360 sau de pe pagina dispeceratului.

