Șeful IPJ Dolj a făcut infarct, la 51 de ani. Era la comanda Poliției de mai bine de un an

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a anuntat că, azi, a încetat din viață inspectorul-șef al IPJ Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu.

Acesta a făcut infarct la 51 de ani. El conducea poliția doljeana de mai bine de un an.

„Vestea dispariției sale reprezintă o pierdere grea pentru instituția noastră. De-a lungul carierei sale, domnul Marius-Daniel Mîrzacu a dat dovadă de profesionalism, responsabilitate și devotament față de misiunea Poliției Române, contribuind semnificativ la îndeplinirea obiectivelor instituționale și la menținerea siguranței publice. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, împreună cu întregul colectiv, transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat”, spun reprezentanții IPJ Dolj.

Marius Mîrzacu era originar din Argeş şi a condus Direcţia Generală Anticorupţie(DGA) din judeţ, până a fost transferat la Dolj.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Justiţiei respinge negocierile politice pentru conducerile DNA şi DIICOT: „Încurajez procurorii să se înscrie la concurs”

Ciolacu îl ia peste picior pe Bolojan: „Felicitări Guvernului Bolojan care a construit bugetul pe 2025! Este 9 ianuarie și nu avem buget pe 2026”