Ionuţ Moşteanu s-a reactivat ca să-l apere pe Nicuşor Dan: „Haideţi să oprim dezinformarea”

Luiza Dobrescu
09 ian. 2026, 09:47, Actualitate
Fostul ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a intrat într-un con de umbră în urma evenimentului de pe urma căruia a fost nevoit să demisioneze. Tocmai s-a reactivat, pe facebook, printr-o postare în care cere românilor să fie oprită dezinformarea, cu referire la escortarea preşedintelui de către piloţii elveţieni, de la Paris spre România, în semn de mulţumire pentru ajutorul dat în cazul tragediei de la Crans-Montana.

Doi miniştri ai Apărării, de la USR, ce-i drept unul şi-a dat demisia, au sărit să apere varianta preşedintelui Nicuşor Dan precum că escorta aeriană a fost un gest de mulţumire pentru românii săritori la nevoia elveţiană. Vorbim, într-o primă fază de Radu Miruţă, actualul şef al Ministerului Apărării, dar, în mod curios, şi de fostul ministru, Ionuţ Moşteanu, mai ales că acesta din urmă a fost nevoit să demisioneze tocmai din cauza unui episod de dezinformare publică în ceea ce priveşte şcolile absolvite.

Moşteanu vrea să „oprim dezinformarea”

Acesta din urmă s-a reactivat de curând cu o postare în care cere imperios: „Haideţi să oprim dezinformarea”. Asta în condiţiile în care, cu ceva timp în urmă, îl dădea afară din propriul partid pe Nicuşor Dan şi apoi se lăuda cu acest lucru.

Președintele Nicușor Dan a publicat, pe Facebook, o discuție dintre pilotul aeronavei care îl aducea din Franța și turnul de control elvețian. Pe înregistrare se aude: „Veți fi interceptat de Forțele Aeriene Elvețiene în scopul de a vă mulțumi pentru sprijin în cazul Crans-Montana”. Publicarea înregistrării vine în urma controversei în care președintele a spus că aeronava în care se afla a fost interceptată pentru mulțumiri, în vreme ce, din datele publice și din răspunsurile oficiale ale autorităților elvețiene, reiese că Armata Elvețiană întreprinde în mod uzual astfel de misiuni.

Președintele a publicat și un mesaj în care acuză presa de dezinformare, după controversa interceptării aeronavei în spațiul aerian elvețian.

Ministrul Moşteanu este acuzat că şi-a falsificat studiile. Universitatea „absolvită” susţine că nu l-a avut student. Reacția ministrului

În urma controversei iscate, Nicușor Dan a publicat o înregistrare în care un controlor de trafic aerian din Elveția spune că aeronava în care se afla va fi interceptată de Forțele Armate „pentru a vă mulțumi”

