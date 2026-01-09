Prima pagină » Știri » Weekend polar în România, meteorologii ANM anunță temperaturi de până la -18 grade Celsius. Prognoza de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul

Cristian Lisandru
09 ian. 2026, 11:01, Știri
Weekend polar în România, meteorologii ANM anunță temperaturi de până la -18 grade Celsius. Prognoza de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul

Meteorologii Administrației Naționale de Metorologie (ANM) au emis o informare meteorologică de vreme rece – cod portocaliu -, cu precipitații predominant sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, valabilă până în data de 10 ianuarie, la ora 10:00. În această dimineață au fost minus 16 grade la Timișoara, minus 13 grade la Arad și minus 11 grade la Oradea. La Reșița au fost minus 10 grade Celsius.

Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării, astfel încât maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 3 grade, cu valori mai ridicate în extremitatea de sud-est, spre 8…10 grade.

  • Vineri – 9 ianuarie – vremea se va menține rece în vestul, nordul și centrul țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 și -1 grad, iar noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Transilvania, unde se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între -15 și -10 grade.
  • Începând din seara zilei de vineri (9 ianuarie) aria precipitațiilor va cuprinde sud-vestul teritoriului, potrivit ANM.

Acestea vor fi la început mixte și vor favoriza depunerile de polei, apoi vor predomina ninsorile.

ANM: „Vremea devine deosebit de rece”

Robert Manta, meteorologul de serviciu al ANM, a transmis, pentru Gândul, ultimele informații despre evoluția vremii.

Vreme de iarnă și astăzi, în mare parte din țară, dar mai blândă. Vedem și soare în majoritate a regiunilor, însă trebuie spus că până spre seară avem parte de vânt puternic în zona de munte, unde vor fi rafale de până la 80-90km/h.

  • Odată cu venirea serii vorbim de precipitații mixte, ploi, lapoviță și ninsori în Banat și în Oltenia, în special unde există riscul producerii poleiului.
  • Pe de altă parte, temperaturi maxime ușor peste 0 grade în partea de sud, astăzi temperaturi negative în jumătatea nordică, iar la noapte, în mare parte din țară.
  • Temperaturile vor fi sub 0° și vor coborî chiar spre minus 10 – minus 12 grade în partea de centru și de vest a țării.

Vorbim în weekend de ceva schimbări și spun asta pentru că astăzi ne așteaptă o zi însorită în mai multe zone de țară. Vedem și Capitală soarele, dar de sâmbătă lucrurile se schimbă.

  • Așa cum spuneam, vin ceva ninsori în partea de sud, în Oltenia, în Muntenia, în Dobrogea, astfel că până duminică spre seară s-ar putea aduna 5-10 cm strat de zăpadă, iar în jumătatea de nord a țării vremea devine deosebit de rece.
  • Vor fi temperaturi, noaptea, sub minus 10 grade, poate chiar minus 18 grade în zona Banatului, Crișanei, Transilvaniei și nord-estul Moldovei, unde discutăm de ger puternic.

Temperaturile rămân negative. Și această situație se menține până marți dimineață, cu vreme de iarnă, cum spuneam, nu fenomene extreme, însă o atmosferă tipică pentru luna ianuarie”, a trasnsmis, pentru Gândul, Robert Manta – meteorologul de serviciu al ANM.

