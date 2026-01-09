Meteorologii Administrației Naționale de Metorologie (ANM) au emis o informare meteorologică de vreme rece – cod portocaliu -, cu precipitații predominant sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, valabilă până în data de 10 ianuarie, la ora 10:00. În această dimineață au fost minus 16 grade la Timișoara, minus 13 grade la Arad și minus 11 grade la Oradea. La Reșița au fost minus 10 grade Celsius.
Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării, astfel încât maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 3 grade, cu valori mai ridicate în extremitatea de sud-est, spre 8…10 grade.
Acestea vor fi la început mixte și vor favoriza depunerile de polei, apoi vor predomina ninsorile.
Robert Manta, meteorologul de serviciu al ANM, a transmis, pentru Gândul, ultimele informații despre evoluția vremii.
„Vreme de iarnă și astăzi, în mare parte din țară, dar mai blândă. Vedem și soare în majoritate a regiunilor, însă trebuie spus că până spre seară avem parte de vânt puternic în zona de munte, unde vor fi rafale de până la 80-90km/h.
Vorbim în weekend de ceva schimbări și spun asta pentru că astăzi ne așteaptă o zi însorită în mai multe zone de țară. Vedem și Capitală soarele, dar de sâmbătă lucrurile se schimbă.
Temperaturile rămân negative. Și această situație se menține până marți dimineață, cu vreme de iarnă, cum spuneam, nu fenomene extreme, însă o atmosferă tipică pentru luna ianuarie”, a trasnsmis, pentru Gândul, Robert Manta – meteorologul de serviciu al ANM.
