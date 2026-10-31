Rusia și China, cooperare accelerată în domeniul apărării, dar alianța nu este perfectă. Cine obține mai multe beneficii, Moscova sau Bejingul?

Firmele rusești din industria de apărare intră, treptat, în lanțul de aprovizionare chinezesc. Pe de altă parte, China dobândește expertiză rusească în domeniul proiectării și cercetării. Astfel, cooperarea celor două țări în domeniul apărării se accelerează. O analiză publicată de Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), o organizație non-profit cu sediul la Washington, se concentrează pe cooperarea dintre China și Rusia în domeniul armelor convenționale avansate (ACW – Advanced Conventional Weapons).

Armele convenționale avansate utilizează tehnologii de vârf pentru a obține o precizie extremă, un impact devastator și o eficiență sporită, dar fără folosi încărcături nucleare, chimice sau biologice .

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Aceste arme convenționale avansate includ submarine, drone, sisteme de apărare aeriană, muniții ghidate de precizie și platforme de război electronic.

Rusia și China cooperează din ce în ce mai mult în „amonte” – etapele fundamentale

Cooperarea

Evaluarea C4ADS concluzionează că această cooperare s-a accelerat din 2022, în special în domeniile inputurilor de producție și cunoștințelor tehnologice.

Allen Maggard, analist la C4ADS și autor al sondajului, a declarat pentru VOA:

„Ceea, ce se schimbă este natura acestui sprijin. Nu mai este vorba doar de China, care transferă tehnologii cu dublă utilizare către Rusia. Beijingul permite, de asemenea, contractorilor ruși din domeniul apărării să înființeze unități de producție în China”.

Companiile rusești își extind prezența în China

Pentru Rusia, această cooperare oferă o gură de oxigen industrială extrem de necesară, într-un moment în care sancțiunile îi restricționează accesul la tehnologia occidentală.

Accesul Chinei la resurse – inclusiv design rusesc, experiență în producția de apărare, facilități de testare și expertiză în cercetare – ar putea să o ajute să-și dezvolte propriile arme mult mai rapid.

Ancheta a citat ca exemplu Element, un holding rusesc de microelectronică susținut de statul rus și sancționat de SUA. Compania a declarat în raportul său financiar pentru anul fiscal 2024 că a început să asambleze chipset-uri în China.

Până în vara anului 2025, înființase cel puțin patru filiale în China.

În aprilie 2026, o companie chineză afiliată cu Element a achiziționat proprietatea intelectuală în domeniul electronicii de putere de la Shijiazhuang Tonhe Electronics, un contractor chinez în domeniul apărării.

Investigația C4ADS a dezvăluit că, mai târziu în acea lună, compania a achiziționat și un furnizor chinez de echipamente.

O integrare profundă?

Aceste acorduri demonstrează că Element nu caută doar componente finite fabricate în China. Încearcă să localizeze părți ale lanțului său de aprovizionare și să achiziționeze tehnologie chineză.

Evaluarea C4ADS sugerează că o integrare mai profundă ar putea ajuta în cele din urmă Element să producă cipuri mai avansate, inclusiv componente care ar putea avea aplicații militare.

Cu toate acestea, raportul afirmă în mod explicit că dovezile existente nu demonstrează că operațiunile Element din China produc semiconductori de calitate militară.

Cea mai recentă evoluție a avut loc pe 30 septembrie. Media tehnologică rusă CNews a relatat că Kontrakt Holding, controlată de Element, a început să furnizeze echipamente de producție de cipuri fabricate în China în toată Rusia.

Compania a declarat că a livrat deja peste 100 de unități și a înființat o filială în China pentru a se ocupa de logistică și controlul calității.

China ajută Rusia să fenteze sancțiunile occidentale

Datele citate de C4ADS arată că – începând cu 2023 – peste 90% din importurile Rusiei de bunuri clasificate drept articole cu dublă utilizare de înaltă prioritate de către guvernele occidentale au fost furnizate de China.

Aceste bunuri includ semiconductori, mașini-unelte și componente electronice. Allen Maggard a declarat că, pe termen scurt, Rusia a beneficiat enorm.

„Nu numai că achiziționează echipamente chinezești, ci și echipamente occidentale prin intermediul Chinei. A obținut aceste inputuri de producție pe care Rusia nu le poate obține ieftin în altă parte”, explică acesta.

Potrivit lui Magard, acest lucru se datorează faptului că, din 2022, din cauza sancțiunilor occidentale și a controalelor la export, costul achiziționării de mașini-unelte europene pentru Rusia a crescut.

C4ADS a constatat, de asemenea, că unii producători ruși – care au susținut că au reușit să înlocuiască importurile – se bazează, încă, pe materiale chinezești.

Universitățile și proiectele de cercetare chineze au adus și un alt beneficiu. Într-un moment în care sancțiunile și izolarea politică au redus oportunitățile oamenilor de știință ruși de a colabora cu instituțiile occidentale, China le-a oferit finanțare și parteneriate instituționale.

Cum s-au schimbat interesele Chinei

C4ADS mai transmite că – pe măsură ce industria de apărare a Chinei se maturizează – interesul Beijingului s-a mutat de la achiziționarea de seturi complete de arme rusești la dobândirea cunoștințelor necesare pentru proiectarea, testarea și fabricarea propriilor sisteme de arme.

Între 2022 și 2024, Institutul Central Aerohidrodinamic (TsAGI) din Rusia a furnizat modele de aeronave la scară redusă, teste în tunelul aerodinamic efectuate în Rusia și date conexe către China North Industries Group Corporation (NORINCO) de cel puțin nouă ori.

Lyle Goldstein, directorul Programului de Angajament în Asia din cadrul think tank-ului american Defense Priorities, a declarat că Beijingul este foarte interesat să învețe din experiența de luptă a Rusiei în Ucraina împotriva armamentului NATO.

„În următorii ani, domeniile cheie de cooperare dintre cele două părți vor include probabil războiul cu drone, operațiunile contra-drone, apărarea aeriană și antirachetă, războiul electronic și războiul subacvatic”, a avertizat el.

Alianța Rusia-China nu este perfectă

Cu toate acestea, există și dovezi potrivit cărora China și Rusia nu au format o alianță perfect integrată a industriei de apărare, sub o comandă centrală unificată.

Companiile din China au restricționat accesul Rusiei la anumite cipuri de înaltă performanță și utilaje de înaltă precizie. O astfel de înțelegere ar putea expune companii chineze importante din punct de vedere strategic sancțiunilor occidentale.

Rusia are și ea propriile preocupări. Autoritățile ruse au urmărit penal oameni de știință acuzați că au partajat informații sensibile cu China.

Acest dezechilibru ar putea limita, în cele din urmă, dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.

Dacă Beijingul va absorbi cu succes cunoștințele rusești, nevoia sa de ajutor rusesc ar putea scădea. Companiile din China ar putea, de asemenea, să valorifice expertiza rusească pentru a dezvolta sisteme de armament competitive. Astfel, i-ar provoca pe furnizorii ruși de pe piața internațională de arme.