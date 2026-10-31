Cod portocaliu emis de ANM. Unde va ploua torențial și se vor acumula 70 l/mp. Prognoză specială pentru București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că ploile rămân o constantă a acestei perioade. Toamna și-a intrat în dreptuuri pe deplin, nu lipsesc intensificările vântului și ninge la altitudini mari. Temperaturile sunt mai scăzute decât normalul perioadei.

Sunt în vigoare o atenționare meteorologică și o informare meteorologică. ANM a emis un cod portocaliu care vizează ploi abundente.

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„În zona submontană și montană, la altitudini mai mici de 1700 m, a județelor Mehedinți și Gorj, va ploua important cantitativ. Se vor acumula 50…70 l/mp”, anunță ANM.

„În județele Dolj, Olt, Vâlcea și zona joasă a județelor Mehedinți și Gorj, precum și în zona montană a județelor Caraș-Severin și Hunedoara va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…35 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1700 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 15…30 cm.”, anunță ANM.

Cum va fi vremea în București

Meteorologii ANM au emis și o prognoză specială pentru Municipiul București.

„Vremea se va menține închisă și temporar va ploua (cantități de apă în general de 10…15 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, mai mică decât în mod obișnuit la această dată, va fi de 11…12 grade, iar cea minimă de 8…10 grade”, transmite ANM.

În intervalul 30 octombrie, ora 10:00 – 01 noiembrie, ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ.

Va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare

În regiunile sud-vestice și sudice, va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, important cantitativ, iar de duminică (1 noiembrie) și vântul se va intensifica.

Până în data de 1 noiembrie, la ora 10:00, în zona deluroasă și montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…40 l/mp și izolat de peste 45…50 l/mp.