Alex Florența: TikTok constată o rețea uriașă de conturi, 20.000 de au fost activate cu o zi înainte de primul tur

Procurorul general a declarat despre rețeaua social media care l-a ajutat pe Călin Georgescu că amploarea ei totală nu poate fi cunoscută niciodată. „Doar paginile de Facebook și site-uri pe care noi le-am putut monitoriza și dovedi că pot urmări acest tipar de care am discutat acum numărau peste 2000. Nivelul de viralizare crește exponențial cu numărul de accesări”, a spus Florența la Antena3CNN.

„TikTok constată o rețea uriașă de conturi, 20.000 de au fost activate cu o zi înainte de primul tur. Această rețea care conținea niște boți rulează cu doar o zi înainte peste 2 milioane de comentarii care se viralizează apoi, înmulțiți cu 10 și ajungeți la o cifră”, a spus Florența.

Procurorul a mai declarat că: „site-ul Pravda, #curățeniegenerală a ajuns la 156 de milioane de vizualizări. Totul ține de modul de replicare, el merge progresiv”.