Alexandru Rogobete anunță că va construi centre pentru dependenți: Numărul de consumatori crește exponențial

17 sept. 2025, 20:26, Știri
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seara la Prima News, că țara noastră duce lipsă de centre de sănătate mintală, de adicție, de post adicție, însă ele nu se vor construi peste noapte, este evident. Ministrul a reamintit că abia în martie au fost date Ordonanța și legislația. „Astăzi există anumite centre, dar ele au o capacitate mică, încercăm să facem provocărilor care sunt foarte mari, sunt pe o pantă ascendentă, numărul de consumatori crește exponențial”, a spus Rogobete. 

Alexandru Rogobete a declarat că au existat discutat discuții cu președinții consiliilor județene din Vâlcea, la Bistrița, Hunedoara, în Timiș se construiește un astfel de centru.

„Din discuțiile avute încercăm să ajungem la 8 și apoi la 12, 14 centre. Am acoperi la nivel național uniform nevoia. Astăzi există anumite centre, dar ele au o capacitate mică, încercăm să facem provocărilor care sunt foarte mari, sunt pe o pantă ascendentă, numărul de consumatori crește exponențial”, a spus Rogobete.

 

În unele spitale există centre de adicție

Ministrul a mai menționat că la Slatina a fost inaugurat un astfel de centru care arată excepțional, care respectă standardele, care are personal medical. „Recent am reconfigurat structura unității sanitare, astfel încât să răspundă unor astfel de nevoi. Încet, încet, dar nu foarte încet lucrurile încep să se ducă într-o direcție bună”, a mai spus Rogobete. 

Legislație aberantă, mecanism greoi

Ministrul mai spune că legislația era mai aberantă.

„Gândiți-vă că aceste centre erau în multe locuri în sediile poliției. Cam cum ar fi un tânăr să se ducă la poliție și să spună că e dependent de marijuana”, a mai spus ministrul. 

 

Alexandru Rogobete a mai spus că a avut întâlniri cu asociațiile profesionale din domeniu pentru debirocratizare.

„Avem o birocrație care nu are nicio logică și nu aduce niciun fel de beneficiu, de exemplu pacienții cronici aveau nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie ca să meargă la medicul specialist”, a mai declarat ministrul. 

