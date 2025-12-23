Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și în această dimineață mai multe coduri galbene de ceață, iar județele vizate au fost Suceava, Caraș-Severin, Covasna, Ialomița și Cluj. Meteorologii au transmis, pentru Gândul, că este posibil să avem zăpadă de Crăciun, chiar dacă nu în cantități mari.
La solicitarea Gândul, Iris Răducanu, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea astăzi, 23 decembrie 2025, cu doar două zile înaintea Crăciunului.
„Astăzi temperaturile vor fi în continuare mai mari decât ar fi normal să înregistrăm această dată, în cea mai mare parte a țării.
În Capitală, astăzi avem o vreme închisă, cu valori ușor mai mari decât în mod obișnuit. Temperatura maximă se va situa în jurul a 4 – 5 grade, iar trecător vor fi condiții de burniță. Vântul va sufla slab până la moderat”, a precizat, pentru Gândul, Iris Răducanu, meteorolog de serviciu al ANM.
Astăzi, la ora 07:00, potrivit ANM, a plouat la Suceava și au fost 0 grade Celsius. La aceeași oră, se înregistrau 0 grade și la Deva, Miercurea Ciuc, Târgu-Mureș și Cluj-Napoca.
Au fost 5 grade la Sulina, cu cer parțial noros, și 4 grade la Constanța – cu aer cețos. La Brașov au fost minus 2 grade și s-a depus chiciură.
