Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și în această dimineață mai multe coduri galbene de ceață, iar județele vizate au fost Suceava, Caraș-Severin, Covasna, Ialomița și Cluj. Meteorologii au transmis, pentru Gândul, că este posibil să avem zăpadă de Crăciun, chiar dacă nu în cantități mari.

La solicitarea Gândul, Iris Răducanu, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea astăzi, 23 decembrie 2025, cu doar două zile înaintea Crăciunului.

„Astăzi temperaturile vor fi în continuare mai mari decât ar fi normal să înregistrăm această dată, în cea mai mare parte a țării.

Cerul va fi noros în regiunile extracarpatice, temporar noros în rest, cu precipitații slabe mixte, local în Moldova și pe suprafețe mai mici la munte și sub formă de ploaie sau burniță izolat în Oltenia, Muntenia și Dobrogea.

Pe arii restrânse, cu o probabilitate mai mare nord-est și la munte, va fi polei sau ghețuș , iar vântul va avea unele intensificări în sudul Banatului.

Maximele astăzi se vor încadra între 0 și 9 grade, iar local se va semna ceață.

În Capitală, astăzi avem o vreme închisă, cu valori ușor mai mari decât în mod obișnuit. Temperatura maximă se va situa în jurul a 4 – 5 grade, iar trecător vor fi condiții de burniță. Vântul va sufla slab până la moderat”, a precizat, pentru Gândul, Iris Răducanu, meteorolog de serviciu al ANM.

Ce temperaturi s-au înregistrat în România la primele ore ale dimineții

Astăzi, la ora 07:00, potrivit ANM, a plouat la Suceava și au fost 0 grade Celsius. La aceeași oră, se înregistrau 0 grade și la Deva, Miercurea Ciuc, Târgu-Mureș și Cluj-Napoca.

La București, cerul a fost acoperit, iar termometrele au arătat 1 grad Celsius.

În sudul României au fost 2 grade la Pitești și la Craiova, iar la Drobeta-Turnu Severin au fost 5 grade.

Tot 2 grade Celsius au fost și la Oradea, Arad și Timișoara.

În Moldova, la Focșani, termometrele au arătat 3 grade și a burnițat.

Au fost 5 grade la Sulina, cu cer parțial noros, și 4 grade la Constanța – cu aer cețos. La Brașov au fost minus 2 grade și s-a depus chiciură.

