Imagini din Piața Obor, kilometrul zero al comerțului agroalimentar românesc. Oamenii stau cu zecile de minute la cozi, cu geamantane pe care să le umple cu carne și brânzeturi. Totul pe acordurile colindătorilor

Cristian Lisandru
23 dec. 2025, 13:56, Video
E „fierbere” mare în Piața Obor – kilometrul zero al comerțului agroalimentar românesc – cu doar 2 zile înainte de Crăciun. Încă de dimineață, oamenii au venit în piață pentru a face ultimele cumpărături, iar carnea, brânzeturile, fructele, legumele, dar și băuturile, sunt la mare căutare. 

Mâine, în Ajunul Crăciunului, Piața Obor își va închide porțile în jurul orelor 14.00 -15.00, iar asta a dus la tragerea bruscă a „semnalului de alarmă” printre cumpărătorii ajunși deja pe ultima sută de metri.

Cozile se întind pe zeci de metri, iar cuvântul de ordine este „aglomerație”. Dar nimeni nu renunță și nimeni nu dorește să plece acasă cu sacoșele goale. Iar unii cumpărători au venit chiar cu geamantanele!

„Vânzările au scăzut față de anul trecut și a venit mai puțină lume”

Masa de Crăciun, prin tradiție, este una bogată, îmbelșugată și apetisantă, iar ingredientele necesare sunt „prioritate zero” pentru toate gospodinele.

Gândul a luat „pulsul” în Piața Obor, în vremuri de austeritate, iar oamenii spun că „în ciuda aglomerației de dinainte de Crăciun, vânzările au scăzut față de anul trecut și a venit mai puțină lume”.

În piața de legume și fructe, imaginile sunt sugestive. În fața tarabelor, oamenii stau la coadă pentru cumpăra cartofi, ceapă, varză, salată, sfeclă sau murături la borcan, pentru că nu toată lumea a reușit să păstreze tradiția din alte vremuri și să pregătească, acasă, butoiașele cu castraveți, gogoșari, gogonele și varză murată.

Ceapa roșie și ceapa albă sunt la mare căutare în toate bucătăriile, în această perioadă de sărbătoare, iar cumpărătorii iau cu asalt tarabele, mai ales acolo unde „se simte în aer” că marfa este foarte bună.

Ca în orice piață, oamenii sunt foarte atenți la tarabele în dreptul cărora se întind cozi foarte mari și, chiar dacă sunt nevoiți să petreacă zeci de minute în așteptare, pănă le vine rândul, nu renunță cu una, cu două.

Pe lista de „priorități” se află, la loc de cinste, și gogoșarii, ardeii capia sau ardeii iuți care vor face„echipă bună” cu sarmalele, la masa de Crăciun.

Piața Obor freamătă, bărbații trimiși la cumpărături de neveste freamătă și ei!

Aglomerația infernală nu înspăimântă pe nimeni, nici chiar pe bărbații care – de data aceasta, cel puțin – au fost trimiși la cumpărături de partenerele de viață.

Firește, o astfel de „misiune” trebuie îndeplinită cu succes, iar lista de cumpărături este lungă. În fața galantarelor cu carne, privirile se „plimbă” curioase, analizează prețurile, fleicile, cârnații și coastele, iar imaginea arată – o dată în plus – că orice piață își are viața și lumea ei, inconfundabile.

Nici nu e loc pentru prea multe nazuri, pentru că timpul trece cu repeziciune, iar gospodinele așteaptă să se apuce de gătit, astfel că bărbații trimiși în misiunea pare deja „cuceritori” ai unui teritoriu în care nu se simt, totuși, chiar în elementul lor.

Cu 2 trolere în fața galantarului, un bărbat pare a-și fi atins „obiectivul”. Cu siguranță va fi felicitat atunci când va intra în casă „încărcat” cu tot ceea ce a dorit  gospodina din viața sa.

Oamenii își amintesc și „cozile de altădată”

Una peste alta, oamenii sunt răbdători. Poate că se mai calcă pe picioare, din când în când, își mai ating coatele sau murmură în barbă că „viața este mai grea decât anul trecut”, dar atmosfera este una a victoriei comune la nivel alimentar.

Portofelele sunt din ce în ce mai goale, totuși, parcă plutește în aer și teama zilei de mâine, dar magia Zilei de Crăciun care se apropie are darul de a liniști unele spirite ceva mai înfierbântate.

Unii chiar își mai aduc aminte și de „cozile de altădată”, ceea ce îi face să se privească oarecum complice și să-și spune că a sta din nou la coadă nu este chiar cea mai mare problemă dintre toate.

Bineînțeles, atunci când oamenii stau la coadă se ajunge, inevitabil, și la politică. Iar părerile, ca la piață, sunt împărțite.

„Unii” nu sunt buni „alții” puteau să fie mai buni, dar nu sunt, „ceilalți” ar face lucrurile să meargă strună, poate că „alții” ar fi mai atenți cu țara și cu oamenii ei.

Piața e o lume. Și are viața ei, ca orice lume, iar oamenii vin și pleacă, își intersectează drumurile și gândurile, apoi se întorc către case, cu produsele pe care le-au cumpărat, în funcție de preferințe. Și în funcție de buget, mai ales în această perioadă.

