Avalanșă de candidați pentru funcția de director general interimar la Romsilva

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că 24 de persoane și-au depus candidatura pentru funcția de director general interimar la Romsilva.

Diana Buzoianu a precizat, pe pagina sa de Facebook, că începând de miercuri „Consiliul de Administrație Romsilva va realiza interviurile cu fiecare candidat în parte și apoi le va urca transparent pe site-ul Romsilva”.

„Este pentru prima dată, în ultimele trei decenii, când această procedură se desfășoară deschis, transparent, fără să fie stabilit cu ușile închise un director general interimar. Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor de bună credință care s-au înscris în acest proces”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Ministrul Mediului spune că alegerea va fi făcută mai departe de Consiliul de Administrație.