În drum spre Washington, Lucian Mîndruţă a rămas blocat pe Otopeni, din cauza zăpezii. „Din ce știu eu, și președintele Nicușor Dan ar fi încă în București și nu știm cu ce și cum și când va ajunge”

Lucian Mîndruţă a rămas blocat în Aeroportul Otopeni din cauza codului roşu de ninsoriu. Avionul cu care ar fi trebuit să ajungă la Washington, la reuniunea Consiliului pentru Pace, de joi, nu reuşeşte să iasă din nămeţi.

Într-o filmare realizată pe fereastra aeroportului, Mîndruţă arată avionul blocat în nămeţi cu care jurnaliştii români ar fi trebuit să decoleze spre SUA.

„Așa arată avionul cu care ar fi trebuit să plec la ora 6:00 și acum este ora 8:30 și ne-au spus că s-ar putea să plecăm la 10 și nu cred că mai prindem cursa mai departe, spre Washington, cum vedeți, se dezăpezește un pic și speranța este că am putea să la un moment dat să plecăm. Nu prea sunt utilaje, cel puțin nu în funcțiune și avioanele sunt toate cu zăpadă pe ele de când am venit aici cam așa arată lucrurile. Nu s-a mișcat aproape nimic acuma ce e de făcut? Suntem aici mai mulți jurnaliști care ar fi trebuit să ajungă astăzi la Washington la reuniunea Consiliului pentru Pace care are loc mâine”, spune Mândruţă.

Potrivit jurnalistului, nici preşedintele Nicuşor Dan nu a părăsit Bucureştiul.

„Din ce știu eu, și președintele Nicușor Dan ar fi încă în București și nu știm cu ce și cum și când va ajunge. Cert este că suntem în aeroport, așteptăm, nu prea comunică cine știe ce compania de aeroportul. Pe site nu găsești informații relevante. Aici, la porți, nu e cine știe ce. Piloții sunt în continuare aici, pur și simplu așteaptă și ei să se întâmple ceva, ceea ce, după părerea mea, e semn că prea curând n-o să plecăm din Otopeni. Poate pe la prânz”, a mai relatat Mândruţă.

Potrivit celor de la BoardingPass.ro, până la ora 08:58, niciun avion nu a decolat de pe aeroporturile din capitala României, iar unele zboruri înregistrează deja peste trei ore întârziere. Conform planurilor de zbor, majoritatea companiilor aeriene anticipează acum întârzieri de cel puțin patru ore.

