Imagini cu un autobuz STB ajuns într-un gard din cauza zăpezii. Câţiva oameni încearcă să-l împingă cu mâinile

Luiza Dobrescu
18 feb. 2026, 09:17, Actualitate

Un autobuz al STB a ajuns într-un gard, în Ilfov, din cauza zăpezii de pe carosabil. Au încercat să-l tragă cu maşinile, iar câţiva bărbaţi s-au chinuit să-l împingă afară din nămeţi. 

Zăpada le-a dat bătăi de cap chiar şi celor mai experimentaţi şoferi, iar accidentele de tot felul nu au lipsit nici de data aceasta.

În Nordul Bucureştiului, un şofer STB a ajuns cu autobuzul într-un gard, de unde s-au chinuit să-l tragă cu buldoexcavatoarele şi chiar împins de oameni. Şufa s-a rupt, aşa că s-a trecut la metodele clasice de împins cu mâinile. După nişte eforturi susţinute, au şi reuşit.

