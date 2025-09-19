Băsescu, critici dure la adresa lui Bolojan: „E evidentă lipsa de experiență”

Traian Băsescu a spus, în direct, la România TV că lipsa de experiență a premierului Bolojan se observă și că amenințarea premierului cu demisia nu rezolvă lucrurile.

Fostul șef al statului atrage atenția că santajul privind demisia nu face altceva decât să creeze confuzie în rândul băncilor și al investitorilor.

„E evidentă lipsa de experiență, nu numai a lui Bolojan, dar și a celorlalți. Când aud toată ziua PSD că ies de la guvernare, vine și Bolojan că-și dă demisia. Parcă sunt la un concurs de cine pleacă primul, însă lucrul ăsta afectează foarte mult costul finanțării. Bancherii se uită la stabilitate, dacă tu ai o majoritate în care un partid, cel mai mare, spune de trei ori pe zi eu plec de la guvernare și vine și premierul care spune tot de trei ori pe zi și eu demisionez, băncile alea se uită cu reticență la tine. Zice: bă, o fi dobânda pentru tine 6% dar plătește 7% că pari instabil. Lucrul ăsta nu face bine, asta arată lipsa de experiență”, a spus Băsescu la România TV.

