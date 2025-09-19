Prima pagină » Știri » Lia Olguţa Vasilescu: NU va fi nici o criză în coaliţie dacă demisionează premierul Bolojan

Lia Olguţa Vasilescu: NU va fi nici o criză în coaliţie dacă demisionează premierul Bolojan

19 sept. 2025, 18:39, Știri
Lia Olguţa Vasilescu: NU va fi nici o criză în coaliţie dacă demisionează premierul Bolojan

Lia Olguţa Vasilescu a declarat că nu va fi nici o criză în coaliţie, în cazul unei demisii, pentru că există un protocol semnat, iar PNL va fi invitat ca să desemneze imediat un prim-ministru. Potrivit primarului, procedurile pot să dureze 3-5 zile.

”Nu e în regulă ce face domnul Bolojan. Mai multă flexibilitate, este într-o coaliţie în care trebuie să înţeleagă că partidul care are aproape jumătate din numărul de parlamentari din coaliţie este PSD-ul. Nu putem să lăsăm să distrugem ceva ce mâine nu ştiu dacă mai putem să mai refacem”, a spus Lia Olguţa Vasilescu la Digi24.

 

Primarul orașului Craiova a mai declarat că în coaliție se va găsi o soluție în cazul actualul premier își va scrie demisia. „Dacă totuşi domnul Ilie Bolojan va alege să-şi dea demisia, nu va fi nici o criză în coaliţie pentru că este un protocol semnat un an şi jumătate este PNL-ul cel care desemnează primul ministru, deci PNL-ul va fi invitat ca să-şi desemneze imediat un prim ministru care să îşi asume responsabilitatea guvernării. Deci nu văd nicio criză politică”, a menţionat lidera PSD.

”Guvernul se poate face imediat, în 3-5 zile. Guvernul rămâne acelaşi, doar primul ministru nu se schimbă. … Noi ne propunem totuşi să se ţină cont într-o coaliţie şi de părerea noastră şi de competenţa noastră”, a mai spus Olguţa Vasilescu

Mediafax Foto: Remus Badea

