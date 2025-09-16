Băsescu, mesaj IRONIC către ambasadorul rus: Fugiţi la Parchetul General că aveţi un OZN

Traian Băsescu a publicat un scurt mesaj adresat ambasadorului rus la București. Textul este o ironie la adresa reacției oficiale a reprezentanței ruse la adresa dronei care a intrat în spațiul aerian al României.
Fostul președinte îl întreabă ironic public pe Vladimir Lipaev: „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador? Depozite de arme, lingouri de aur, milioane de dolari, agresivitate şi ameninţări”.
Băsescu a criticat „aroganța” diplomatului și a făcut trimitere la un alt „OZN” de care Rusia s-ar face vinovată, războiul hibrid împotriva României și faptul că Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată.
„Potra, Georgescu şi mercenarii lor, puşi sub acuzare pentru tentativă de destabilizare a României. Ce să zicem domnule ambasador… fugiţi la Parchetul General că aveţi un OZN”, a mai menționat Băsescu.