Băsescu, mesaj IRONIC către ambasadorul rus: Fugiţi la Parchetul General că aveţi un OZN

Traian Băsescu a publicat un scurt mesaj adresat ambasadorului rus la București. Textul este o ironie la adresa reacției oficiale a reprezentanței ruse la adresa dronei care a intrat în spațiul aerian al României.

Fostul președinte îl întreabă ironic public pe Vladimir Lipaev: „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador? Depozite de arme, lingouri de aur, milioane de dolari, agresivitate şi ameninţări”.

Băsescu a criticat „aroganța” diplomatului și a făcut trimitere la un alt „OZN” de care Rusia s-ar face vinovată, războiul hibrid împotriva României și faptul că Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată.