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Reprezentanții mediului de afaceri au cerut Guvernului să nu majoreze taxele și impozitele. Reducerea poverii fiscale și revitalizarea programului IMM Invest, pe lista cerințelor

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Reprezentanții mediului antreprenorial au cerut Guvernului să nu majoreze taxele și impozitele și au solicitat măsuri concrete pentru sprijinirea mediului de afaceri, în cadrul unei întâlniri cu premierul Luca Niculescu și mai mulți membri ai Cabinetului. Printre principalele revendicări s-au numărat reducerea poverii fiscale, asigurarea stabilității fiscale și revitalizarea programului IMM Invest.

La finalul discuțiilor, reprezentanții organizației au declarat, într-un dialog cu Gândul, că premierul a ascultat problemele antreprenorilor, însă nu a prezentat, deocamdată, soluții concrete pentru rezolvarea acestora.

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Florin Dobre, prim-vicepreședinte pentru dialog social al IMM România, a explicat că organizația a prezentat dificultățile cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii și a atras atenția asupra lipsei unor măsuri dedicate acestui sector în actualul program guvernamental.

„IMM România a participat astăzi la o întâlnire cu prim-ministrul și cu câțiva dintre membrii Cabinetului, pentru că primul ministru și-a dorit o întâlnire în care să cunoască problemele cu care se confruntă mediul de afaceri. Noi am pus pe masa primului ministru problemele cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii, așa cum era normal”, a declarat Florin Dobre.

Potrivit acestuia, discuțiile au vizat inclusiv politica fiscală și necesitatea ca autoritățile să evite noi majorări de taxe și impozite.

„Deocamdată, premierul nu a dat soluții. Ne-a ascultat, a luat cunoștință de problemele noastre și de lipsa măsurilor pentru întreprinderile mici și mijlocii din actualul program guvernamental, pe care noi le-am adus la cunoștința primului ministru și a miniștrilor de Finanțe și ai Economiei și Antreprenoriatului”, a precizat reprezentantul IMM România.

IMM România nu-și dorește creșteri de taxe și impozite

„Deocamdată, (Premierul n.r.)  nu s-a pronunțat asupra faptului că ar putea crește taxele anul viitor. Ceea ce ne-a spus, ne-a comunicat clar, este că nu-și dorește creșteri de taxe și impozite”, a declarat acesta.

Reprezentantul IMM România a subliniat că organizația a cerut explicit reducerea poverii fiscale pentru antreprenori, considerând că aceasta este o condiție esențială pentru dezvoltarea afacerilor.

Întrebat de Gândul dacă a fost luată în calcul reducerea fiscalității pentru mediul de afaceri, Florin Dobre a răspuns: „Am cerut clar reducerea poverii fiscale pentru antreprenori și am menționat, de asemenea, că este singura modalitate prin care antreprenorii să poată să-și crească veniturile”.

Acesta a precizat însă că, în cadrul discuțiilor, nu au fost stabilite măsuri concrete de reducere a taxelor.

„Deocamdată nu s-a discutat concret despre nicio reducere de taxe, ci doar despre menținerea acestora, despre necreșterea, ca să spun așa, a taxelor și impozitelor”, a explicat Florin Dobre.

IMM România se opune creșterii salariului minim și cere revitalizarea IMM Invest

Un alt subiect abordat de reprezentanții mediului de afaceri a fost programul IMM Invest, despre care Florin Dobre a afirmat că nu va beneficia de finanțare bugetară, potrivit discuțiilor purtate ulterior cu ministrul Finanțelor.

„Programul IMM Invest, din păcate, nu va fi bugetat. Asta a fost o discuție pe care am avut-o ulterior cu ministrul de Finanțe, după terminarea ședinței. Eu am insistat foarte mult pentru ca programul IMM Invest să fie revitalizat”, a declarat reprezentantul IMM România.

Acesta a precizat că nu a fost de acord cu punctul de vedere prezentat de minister și a reiterat opoziția organizației față de creșterea fiscalității.

„Încă o dată vă repet, am cerut reducerea poverii fiscale, în sensul că ne opunem în continuare creșterilor de taxe și impozite”, a spus Florin Dobre.

Totodată, reprezentantul IMM România a afirmat că organizația, alături de Confederația Patronală Concordia, se opune majorării salariului minim pe economie.

„Atât noi, cât și Concordia, ne opunem categoric creșterii salariului minim pe economie”, a declarat acesta.

Liliana Agheorghicesei cere un calendar concret pentru stabilitatea fiscală

La rândul său, Liliana Agheorghicesei, prim-vicepreședinte pentru dezvoltare patronală al IMM România, a atras atenția asupra lipsei de predictibilitate fiscală și a cerut Guvernului să prezinte un calendar clar al măsurilor pe care intenționează să le adopte.

Potrivit acesteia, antreprenorii au nevoie de stabilitate pentru a-și putea planifica bugetele și pentru a-și continua activitatea în condiții de predictibilitate.

„S-a ridicat problema stabilității fiscale. Noi am solicitat efectiv un grafic, să vină cu o soluție concretă a acestui Guvern, având în vedere că cinci luni de zile nu am avut Guvernul să vină cu o soluție concretă referitor la taxe și impozite”, a declarat Liliana Agheorghicesei.

Aceasta a subliniat că un calendar al măsurilor fiscale este esențial pentru ca antreprenorii să își poată construi bugetele și să își continue afacerile.

„Tocmai ca fiecare antreprenor să își poată face un buget, să își poată face propria afacere, să continue”, a explicat reprezentanta IMM România.

În cadrul întâlnirii au fost abordate și problemele legate de forța de muncă, lipsa susținerii învățământului dual și dificultățile cu care se confruntă sectorul turistic. De asemenea, reprezentanții organizației au atras atenția asupra pierderilor economice și turistice înregistrate în județele de la granița cu Ucraina.

„Am pus accent foarte mult pe forța de muncă, pe faptul că învățământul dual nu este susținut, pe problemele ridicate de antreprenorii din turism și pe județele limitrofe Ucrainei, care au pierderi incomensurabile atât în domeniul turistic, cât și în sfera economică. Foarte multe probleme le-am ridicat. Primul ministru și miniștrii au ascultat și și-au notat”, a declarat Liliana Agheorghicesei.

Graficul trebuie realizat înaintea aprobării bugetuluiz

Întrebată de Gândul dacă are încredere că Guvernul va aborda problemele de fiscalitate semnalate de mediul de afaceri, Liliana Agheorghicesei a insistat asupra necesității unor angajamente concrete și a unui calendar fiscal stabilit înainte de aprobarea bugetului.

„Fără acest lucru nu se poate continua. Deci, fără o stabilitate, fără un grafic concret (…). Și vă rog să rețineți lucrul ăsta: graficul trebuie făcut înaintea aprobării bugetului”, a declarat reprezentanta IMM România.

Aceasta a avertizat că antreprenorii au nevoie de claritate în privința măsurilor economice și fiscale, astfel încât să își poată planifica activitatea pe termen mediu și lung.

„Noi trebuie să avem concret de unde se fac promisiuni, dacă nu există o susținere economică”, a mai spus Liliana Agheorghicesei.

Reprezentanții IMM România au transmis că își doresc continuarea dialogului cu Executivul, însă au subliniat că menținerea stabilității fiscale și adoptarea unor măsuri concrete de sprijin sunt esențiale pentru supraviețuirea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din România.

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