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Răzvan Dumitrescu critică entuziasmul din România după alegerile din Serbia și pune sub semnul întrebării schimbarea politică de la Belgrad

Răzvan Dumitrescu critică entuziasmul din România după alegerile din Serbia și pune sub semnul întrebării schimbarea politică de la Belgrad
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Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a reacționat, într-o postare pe Facebook, la entuziasmul manifestat de unii români după rezultatul alegerilor din Serbia. Acesta susține că schimbarea politică de la Belgrad nu înseamnă neapărat o modificare a pozițiilor țării în dosarele importante de politică externă, precum relația cu Rusia, războiul din Ucraina sau aderarea la Uniunea Europeană.

„Pentru cei care se bucură fără să știe de ce!”, și-a început jurnalistul mesajul, în care a făcut referire și la reacțiile apărute în România după rezultatul scrutinului.

Dumitrescu a contestat ideea că o schimbare politică în Serbia ar avea automat efecte pozitive asupra nivelului de trai din România.

„De parcă ar crește nivelul de trai pe aici pentru că acolo a câștigat Lista Studenților”, a scris acesta.

Ce spune jurnalistul despre pozițiile politice ale învingătorilor

În postarea sa, Răzvan Dumitrescu a enumerat mai multe poziții pe care le atribuie reprezentanților Listei Studenților, formațiune pe care o prezintă drept câștigătoare a scrutinului.

Printre temele invocate se numără opoziția față de sancțiunile împotriva Rusiei, oprirea exporturilor indirecte de muniție către zone de conflict, inclusiv Ucraina, poziția față de Kosovo și Metohia, precum și raportarea la aderarea Serbiei la Uniunea Europeană.

Jurnalistul susține că aceste poziții indică o continuitate în chestiunile esențiale de politică externă, în pofida schimbării politice de la Belgrad.

„Așadar, nu mai e Vučić, dar în locul său vin unii care gândesc la fel în chestiunile esențiale!”, a afirmat Dumitrescu.

Ironii la adresa celor care au salutat rezultatul

În finalul mesajului, jurnalistul a ironizat reacțiile din România și a pus sub semnul întrebării modul în care sunt interpretate evoluțiile politice internaționale de către unii comentatori și decidenți.

„Pe la noi, unii se bucură… E și asta un semn că aici înțelegem foaaarte bine ce se întâmplă în lume și în România”, a scris acesta.

Dumitrescu a conchis cu o întrebare adresată indirect celor aflați la conducerea țării: „Oare această capacitate de «înțelegere» se manifestă doar aici mai jos sau și sus la cei care ne… conduc?”

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