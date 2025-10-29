Prima pagină » Știri » Ciucu îl acuză pe Grindeanu: Știu că avea cunoștințe dinainte că trupele americane se vor retrage

Ciucu îl acuză pe Grindeanu: Știu că avea cunoștințe dinainte că trupele americane se vor retrage

Cristina Corpaci
29 oct. 2025, 22:03, Știri
Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, a declarat într-o intervenție la Digi 24, cu privire la acuzațiile președintelui interimar al PSD, care i-a cerut premierului să retragă nominalizarea Oanei Gheorghiu din funcția de vicepremier că: „Sorin Grindeanu leagă în mod politicianist retragerea trupelor SUA din România de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier”.

„Oana Gheorghiu este o persoană-model în societatea noastră, iar Ilie Bolojan este un om care recunoaște meritele și care, atunci când găsește persoane competente, calificate, integre încearcă să le aducă în echipă, să pună umărul la guvernare”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul sectorului 6  a adăugat că „în acest context, eu știu sau cred că domnul Grindeanu avea cunoștințe dinainte despre faptul că trupele americane se vor retrage din România și într-un mod – haideți să fiu mai ușor în exprimare – politicianist a folosit această informație”.

„A făcut postarea de ieri cu președintele american Trump pentru a exploata două subiecte pe care le-a conectat, neavând nicio legătură unul cu celălalt, pentru că retragerea era planificată de mai mult timp, dar subiectul de aseară dintr-o dată a apărut de nicăieri, tocmai pentru a-l încadra în acest context curent care a fost dat de această retragere și nu mi se pare în regulă”, a mai spus prim vicepreședintele PNL.

Ciucu a adăugat că atacurile constante din interiorul coaliției subminează încrederea între parteneri: „Nu mi se pare în regulă, să stăm tot timpul cu grija că nici nu mai știm cine ne atacă: ne atacă AUR, ne atacă partenerii de coaliție. Din punctul meu de vedere, am și spus-o, domnul Grindeanu greșește”.

Sorin Grindeanu îi cheamă pe Bolojan, Țoiu și Moșteanu în Parlament ca să dea explicații pe tema retragerii trupelor SUA din România: “Vrem să prezinte un plan CONCRET” Îi reproșează premierului PNL că tace, adâncește confuzia iar singura preocupare a fost să o numească pe Oana Gheorghiu vicepremier, care are poziții anti-americane și pune în dificultate parteneriatul cu SUA

