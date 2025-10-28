Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu îi cere lui Bolojan RETRAGEREA de URGENȚĂ a vicepremierului proaspăt propus în Guvern, Oana Gheorghiu, pentru ca România să nu intre într-un DEZASTRU ireparabil diplomatic și să NU compromită relația cu SUA

Sorin Grindeanu îi cere lui Bolojan RETRAGEREA de URGENȚĂ a vicepremierului proaspăt propus în Guvern, Oana Gheorghiu, pentru ca România să nu intre într-un DEZASTRU ireparabil diplomatic și să NU compromită relația cu SUA

Ruxandra Radulescu
28 oct. 2025, 22:39, Știri politice
Sorin Grindeanu îi cere lui Bolojan RETRAGEREA de URGENȚĂ a vicepremierului proaspăt propus în Guvern, Oana Gheorghiu, pentru ca România să nu intre într-un DEZASTRU ireparabil diplomatic și să NU compromită relația cu SUA

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis lui Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de vicepremier, în persoana Oanei Gheorghiu, în urma afirmațiilor acesteia de pe social-media, în care adresa jigniri la adresa președintelui Statelor Unite, Donald Trump, dar a lui J.D. Vance.

Sorin Grindeanu a precizat că numirea Oanei Gheorghiu „compromite” relația României cu Statele Unite. Liderul social-democrat a subliniat că actualul guvern este unul „plin de voci anti-americane”, „împotriva Administrației Trump”.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!
Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!

Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!
De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent.

Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină
cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român.
Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect.
PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, scrie Sorin Grindeanu, liderul PSD, ca o reacție de ultimă oră.

Citește și

POLITICĂ Senatorul PSD Daniel Zamfir cere DEMISIA lui Bolojan, după ce a numit-o ca vicepremier pe Oana Gheorghiu: „Afectează relația României cu SUA”
21:51
Senatorul PSD Daniel Zamfir cere DEMISIA lui Bolojan, după ce a numit-o ca vicepremier pe Oana Gheorghiu: „Afectează relația României cu SUA”
FLASH NEWS Kelemen Hunor a scăpat porumbelul, iar ICCJ și CSM au „sărit” pe Bolojan și pe el. Prins la înghesuială, liderul UDMR o sucește din nou
20:43
Kelemen Hunor a scăpat porumbelul, iar ICCJ și CSM au „sărit” pe Bolojan și pe el. Prins la înghesuială, liderul UDMR o sucește din nou
POLITICĂ Kelemen Hunor anunță că vor fi reduse cu 10% posturile ocupate din administrația centrală și locală
20:01
Kelemen Hunor anunță că vor fi reduse cu 10% posturile ocupate din administrația centrală și locală
POLITICĂ Sorin Grindeanu: Ne îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim
19:26
Sorin Grindeanu: Ne îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim
GALERIE FOTO Întâlnire surprinzătoare la Palatul Victoria. Ce a vrut Bolojan să le spună Patriarhului Daniel și Patriarhului Ecumenic Bartolomeu
19:09
Întâlnire surprinzătoare la Palatul Victoria. Ce a vrut Bolojan să le spună Patriarhului Daniel și Patriarhului Ecumenic Bartolomeu
POLITICĂ Sorin Grindeanu taxează derapajele Guvernului Bolojan cu OUG 52: „I-a trebuit o lună și jumătate ca să repare PROSTIA făcută”
19:07
Sorin Grindeanu taxează derapajele Guvernului Bolojan cu OUG 52: „I-a trebuit o lună și jumătate ca să repare PROSTIA făcută”
Mediafax
Prefectul Capitalei anunță revenirea etapizată a locatarilor în blocurile din Rahova
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Ucraina a aruncat în aer un baraj rusesc și a lăsat trupele lui Putin izolate
Mediafax
Anca Alexandrescu își anunță candidatura la Primăria Capitalei: Nu mă duc să primesc ordine, mă duc să fac ordine
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum s-ar putea curăța creierul nostru de un parazit comun
TEHNOLOGIE Compania Neuralink a ajuns să implanteze cipuri cerebrale. Cum a transformat un creier uman într-un adevărat joystick
22:27
Compania Neuralink a ajuns să implanteze cipuri cerebrale. Cum a transformat un creier uman într-un adevărat joystick
EXTERNE “Ce dracului ai făcut?” Obama a cedat NERVOS când a aflat că Nancy Pelosi o susține pe Kamala Harris după retragerea lui Biden
22:14
“Ce dracului ai făcut?” Obama a cedat NERVOS când a aflat că Nancy Pelosi o susține pe Kamala Harris după retragerea lui Biden
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
ULTIMA ORĂ 🚨 Israel atacă în Gaza. Netanyahu a ordonat lovituri puternice după ce a acuzat Hamas de încălcarea acordului. Ce se întâmplă cu “pacea lui Trump”?
21:47
🚨 Israel atacă în Gaza. Netanyahu a ordonat lovituri puternice după ce a acuzat Hamas de încălcarea acordului. Ce se întâmplă cu “pacea lui Trump”?