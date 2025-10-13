Claudiu Manda, propus secretar general al PSD în echipa lui Grindeanu: Pentru mine, politica înseamnă oameni și rezultate

Claudiu Manda a anunțat că „a acceptat candidatura la funcția de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu”. Actualul lider interimar al PSD a anunțat și el că va candida pentru funcția de președinte al partidului. Congresul PSD va avea loc în noiembrie.

Europarlamentarul anunță pe pagina sa de Facebook că am acceptat candidatura la funcția de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu, „cu conștientizarea responsabilității pe care o implică”.

„Pentru mine, politica înseamnă oameni și rezultate care se văd în viața lor de zi cu zi, iar acest principiu va sta la baza activității mele în această funcție”, mai notează Manda.

Socialul democratul mai menționează că reorganizarea PSD în vederea alegerilor viitoare este, în primul rând, o muncă de echipă, „iar noi, la Dolj, am lucrat ca o echipă formată din oameni profesioniști și dedicați, reușind să ne clasăm pe primul loc, ca număr de voturi, dintre organizațiile județene ale PSD, la toate alegerile din ultimii 12 ani. Acest lucru s-a întâmplat tocmai pentru că am înțeles mesajul și nevoile oamenilor”.