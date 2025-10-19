Comisarul european pentru afaceri interne și migrațiune va avea întâlniri cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la București

Comisarul european pentru afaceri interne și migrațiune, Magnus Brunner, vine luni la București unde se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și reprezentanți ai comisiilor pentru afaceri europene și apărare din cadrul Camerei Deputaților și Senatului României.

Vizita are loc în contextul în care Comisia își intensifică sprijinul prin intermediul strategiei europene de securitate internă, ProtectEU, pentru combaterea traficului de persoane, a criminalității organizate, protecția infrastructurii critice și a dimensiunii online a criminalității.