Cum răspunde Nicușor Dan la întrebarea – „o numiți pe Laura Codruța Kovesi la șefia SRI”?

„Nu m-am gândit până în momentul acesta. Știu că are un mandat la Parchetul European. Nu m-am gândit”, a răspuns Nicușor Dan la Antena 1, întrebat dacă ar numi-o pe Laura Codruța Kovesi la șefia SRI.

Președintele Nicușor Dan spune că o cunoaște, dar nu a mai văzut-o de mai bine de 10 ani.

„Ultima oară când m-am întâlnit cu domnia sa a fost 10-12 ani într-o sală de judecată, eram cu urbanismul meu”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan spune că are o listă scurtă la șefia SRI, dar nu o va face publică, iar deciziile le va face când se vor mai limpezi apele.