Cum răspunde Nicușor Dan la întrebarea – „o numiți pe Laura Codruța Kovesi la șefia SRI”?

„Nu m-am gândit până în momentul acesta. Știu că are un mandat la Parchetul European. Nu m-am gândit”, a răspuns Nicușor Dan la Antena 1, întrebat dacă ar numi-o pe Laura Codruța Kovesi la șefia SRI.
Președintele Nicușor Dan spune că o cunoaște, dar nu a mai văzut-o de mai bine de 10 ani.
„Ultima oară când m-am întâlnit cu domnia sa a fost 10-12 ani într-o sală de judecată, eram cu urbanismul meu”, a spus șeful statului.
Nicușor Dan spune că are o listă scurtă la șefia SRI, dar nu o va face publică, iar deciziile le va face când se vor mai limpezi apele.
„Sunt niște discuții care au început și așteaptă contextul politic, să nu ducă la o suprapunere cu alte evenimente”, a mai spus Nicușor Dan.