Decizie definitivă! Șeful Parchetului Militar București, SANCȚIONAT și nu mai poate candida pentru un nou mandat

Procurorul Bogdan Pîrlog, șeful Parchetului Militar București, a fost sancționat cu avertisment de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), care a admis luni recursul Inspecției Judiciare. Decizia este definitivă.
Conceret, Bogdan Pîrlog a fost sancționat pentru declarațiile făcute în 2020 împotriva numirii Giorgianei Hosu la șefia DIICOT.
„Instanța supremă a admis recursul Inspecţiei Judiciare, a constatat existența abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din Legea 303/2004 „manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu” și a dispus aplicarea sancțiunii avertismentului conform art. 100 alin. (1) lit. a) din aceeași lege”, a transmis Curtea Supremă.
„Sancțiunea disciplinară aplicată procurorului Bogdan Pîrlog reflectă tocmai necesitatea ca libertatea de exprimare a magistratului să fie exercitată în consonanță cu responsabilitățile şi limitele impuse de rolul său în stat”, și-a motivat decizia instanța supremă.
Bogdan Pîrlog conduce Asociaţia „Iniţiativa pentru Justiţie”, care reuneşte aproximativ 100 de procurori, fiind unul dintre cei mai vehemenţi contestatari ai CSM, potrivit G4Media.
El a fost cercetat disciplinar de mai multe ori de către Inspecţia judiciară şi sancţionat de CSM, inclusiv pentru declaraţii considerate ca aducând „atingere prestigiului justiţiei”.
VĂ RECOMANDĂM ȘI:
Nicuşor Dan cere CCR să declare neconstituţionale prevederile legii privind funcționarea Academiei de Științe Agricole„Gheorghe Ionescu-Șișești”. Încălcarea aceleiași legi a stat la baza dosarului DNA – ICA/ Dan Voiculescu