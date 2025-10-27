Decizie definitivă! Șeful Parchetului Militar București, SANCȚIONAT și nu mai poate candida pentru un nou mandat

Procurorul Bogdan Pîrlog, șeful Parchetului Militar București, a fost sancționat cu avertisment de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), care a admis luni recursul Inspecției Judiciare. Decizia este definitivă.

Conceret, Bogdan Pîrlog a fost sancționat pentru declarațiile făcute în 2020 împotriva numirii Giorgianei Hosu la șefia DIICOT.

„Instanța supremă a admis recursul Inspecţiei Judiciare, a constatat existența abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din Legea 303/2004 „manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu” și a dispus aplicarea sancțiunii avertismentului conform art. 100 alin. (1) lit. a) din aceeași lege”, a transmis Curtea Supremă.

ÎCCJ a transmis printr-un comunicat, postat și pe Facebook că cei 5 magistrați în materie civilă au judecat recursul Inspecției Judiciare privind acțiunea disciplinară împotriva procurorului Pîrlog Bogdan Ciprian.

Aceeași sursă mai arată că soluția pronunțată astăzi de instanța supremă a avut în vedere, în esență, că modul în care magistratul a înţeles să îşi exprime opiniile personale a depăşit limitele libertăţii de exprimare compatibile cu statutul său, fiind de natură să rupă justul echilibru între dreptul său la exprimare şi interesul legitim al unui stat democratic de a garanta că funcţia judiciară se exercită cu respectarea exigențelor de imparțialitate, echilibru şi rezervă consacrate de art. 10 (2) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

„Sancțiunea disciplinară aplicată procurorului Bogdan Pîrlog reflectă tocmai necesitatea ca libertatea de exprimare a magistratului să fie exercitată în consonanță cu responsabilitățile şi limitele impuse de rolul său în stat”, și-a motivat decizia instanța supremă.

Potrivit legii, Pîrlog nu mai poate candida pentru un nou mandat la conducerea Parchetului Militar București.

Unul din cei mai vehemenți contestatari ai CSM

Bogdan Pîrlog conduce Asociaţia „Iniţiativa pentru Justiţie”, care reuneşte aproximativ 100 de procurori, fiind unul dintre cei mai vehemenţi contestatari ai CSM, potrivit G4Media.

El a fost cercetat disciplinar de mai multe ori de către Inspecţia judiciară şi sancţionat de CSM, inclusiv pentru declaraţii considerate ca aducând „atingere prestigiului justiţiei”.