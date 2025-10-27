Prima pagină » Știri » Decizie definitivă! Șeful Parchetului Militar București, SANCȚIONAT și nu mai poate candida pentru un nou mandat

Decizie definitivă! Șeful Parchetului Militar București, SANCȚIONAT și nu mai poate candida pentru un nou mandat

27 oct. 2025, 18:12, Știri
Decizie definitivă! Șeful Parchetului Militar București, SANCȚIONAT și nu mai poate candida pentru un nou mandat

Procurorul Bogdan Pîrlog, șeful Parchetului Militar București, a fost sancționat cu avertisment de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), care a admis luni recursul Inspecției Judiciare. Decizia este definitivă.

Conceret, Bogdan Pîrlog a fost sancționat pentru declarațiile făcute în 2020 împotriva numirii Giorgianei Hosu la șefia DIICOT.

ÎCCJ a transmis printr-un comunicat, postat și pe Facebook că cei 5 magistrați în materie civilă au judecat recursul Inspecției Judiciare privind acțiunea disciplinară împotriva procurorului Pîrlog Bogdan Ciprian.
„Instanța supremă a admis recursul Inspecţiei Judiciare, a constatat existența abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din Legea 303/2004 „manifestările care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu” și a dispus aplicarea sancțiunii avertismentului conform art. 100 alin. (1) lit. a) din aceeași lege”, a transmis Curtea Supremă.
Aceeași sursă mai arată că soluția pronunțată astăzi de instanța supremă a avut în vedere, în esență, că modul în care magistratul a înţeles să îşi exprime opiniile personale a depăşit limitele libertăţii de exprimare compatibile cu statutul său, fiind de natură să rupă justul echilibru între dreptul său la exprimare şi interesul legitim al unui stat democratic de a garanta că funcţia judiciară se exercită cu respectarea exigențelor de imparțialitate, echilibru şi rezervă consacrate de art. 10 (2) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
„Sancțiunea disciplinară aplicată procurorului Bogdan Pîrlog reflectă tocmai necesitatea ca libertatea de exprimare a magistratului să fie exercitată în consonanță cu responsabilitățile şi limitele impuse de rolul său în stat”, și-a motivat decizia instanța supremă.
Potrivit legii, Pîrlog nu mai poate candida pentru un nou mandat la conducerea Parchetului Militar București.

Unul din cei mai vehemenți contestatari ai CSM

 Bogdan Pîrlog conduce Asociaţia „Iniţiativa pentru Justiţie”, care reuneşte aproximativ 100 de procurori, fiind unul dintre cei mai vehemenţi contestatari ai CSM, potrivit G4Media. 

El a fost cercetat disciplinar de mai multe ori de către Inspecţia judiciară şi sancţionat de CSM, inclusiv pentru declaraţii considerate ca aducând „atingere prestigiului justiţiei”.

VĂ RECOMANDĂM ȘI:

Nicuşor Dan cere CCR să declare neconstituţionale prevederile legii privind funcționarea Academiei de Științe Agricole„Gheorghe Ionescu-Șișești”. Încălcarea aceleiași legi a stat la baza dosarului DNA – ICA/ Dan Voiculescu

Citește și

ENERGIE Comisarul pentru Energie i-a transmis lui Bolojan că sunt încurajate proiectele care cresc nivelul de trai al cetățenilor
18:30
Comisarul pentru Energie i-a transmis lui Bolojan că sunt încurajate proiectele care cresc nivelul de trai al cetățenilor
Gândul de Vreme Cum va fi vremea azi, unde va ploua și unde apar ninsorile. ANM, pentru Gândul: „Nebulozitatea va cuprinde, treptat, întreaga țară”
09:30
Cum va fi vremea azi, unde va ploua și unde apar ninsorile. ANM, pentru Gândul: „Nebulozitatea va cuprinde, treptat, întreaga țară”
INEDIT Jaful de la Luvru, ironizat de francezi. Val de meme-uri cu pisici şi câini care trag după ei bijuterii furate, în timp ce ies din muzeu
10:49, 24 Oct 2025
Jaful de la Luvru, ironizat de francezi. Val de meme-uri cu pisici şi câini care trag după ei bijuterii furate, în timp ce ies din muzeu
INFRASTRUCTURĂ CNAIR a achiziţionat un sistem nou de colectare a plăţilor pentru trecerea podului Giurgiu-Ruse. Licitaţia a fost câştigată de firma ALTIMATE S.A
13:43, 23 Oct 2025
CNAIR a achiziţionat un sistem nou de colectare a plăţilor pentru trecerea podului Giurgiu-Ruse. Licitaţia a fost câştigată de firma ALTIMATE S.A
DRAMĂ Doi tineri, găsiți morți într-o mașină parcată lângă Lacul Frumoasa. Polițiștii au descoperit un pistol în autoturism
11:57, 23 Oct 2025
Doi tineri, găsiți morți într-o mașină parcată lângă Lacul Frumoasa. Polițiștii au descoperit un pistol în autoturism
Mediafax
Platformă online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Arhiepiscopia Bucureștilor oferă informații în timp real
Digi24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Cancan.ro
Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Adevarul
Șansa istorică de care România refuză să profite: „Un proiect de asemenea magnitudine ar aduce putere”
Mediafax
Încă un oraș din România renunță, în acest an, la artificiile de Revelion
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Grăsimea ascunsă ne poate deteriora inima fără ca măcar să ne dăm seama
EXTERNE Revista TIME se conformează și își schimbă coperta în urma criticilor venite din partea președintelui Trump
18:41
Revista TIME se conformează și își schimbă coperta în urma criticilor venite din partea președintelui Trump
EXTERNE Björn Andrésen, cel mai frumos băiat din lume, a murit: Am avut impresia că sunt pradă pentru lupi
18:38
Björn Andrésen, cel mai frumos băiat din lume, a murit: Am avut impresia că sunt pradă pentru lupi
EXTERNE Rușii pregătesc întâlnirea care, deocamdată, nu mai e. Kremlinul s-a pronunțat cu privire la termenii unui posibil summit Trump-Putin
18:36
Rușii pregătesc întâlnirea care, deocamdată, nu mai e. Kremlinul s-a pronunțat cu privire la termenii unui posibil summit Trump-Putin
JUSTIȚIE Dosarul COLDEA se complică, după decesul fostului șef al Direcției Juridice a SRI. Rudele lui Dumitru Dumbravă, introduse în dosar ca parte civilă
18:11
Dosarul COLDEA se complică, după decesul fostului șef al Direcției Juridice a SRI. Rudele lui Dumitru Dumbravă, introduse în dosar ca parte civilă
VIDEO Ilie Bolojan, prins cu mâța în sac în scandalul vilei din str. Gogol. Cristoiu: ”Și dacă-l mutau cu forța, ce cauți acolo, tu care ești premier?”
18:09
Ilie Bolojan, prins cu mâța în sac în scandalul vilei din str. Gogol. Cristoiu: ”Și dacă-l mutau cu forța, ce cauți acolo, tu care ești premier?”