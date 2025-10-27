Președintele României, Nicușor Dan, a trimis luni, 27 octombrie 2025, Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.

Sesizarea de neconstituționalitate face referire la faptul că, prin conținutul său normativ, dispozițiile articolului unic din lege încalcă prevederile art. 1 alin. (5), art. 44, art.73 alin. (3) lit. m), 76 alin. (1), art. 135, art. 136 și art. 147 alin. (4) din Constituția României.

Printre argumentele aduse de şeful statului se numără şi acela că legea vizează „o categorie de terenuri cu un regim special, protejat prin Legea nr. 45/2009 și pentru care Legea nr. 45/2009 a stabilit un regim special, inclusiv în privința schimbării titularului dreptului de administrare, fiind „bunuri aparținând domeniului public al statului, indispensabile cercetării-dezvoltării și multiplicării materialului biologic”, o astfel de modificare nu reprezintă o simplă operațiune tehnică, ci o schimbare a regimului general de protecție a acestor terenuri agricole de o valoare însemnată pentru statul român, prin raportare la obligațiile sale de protecție a proprietății publice și de protejarea intereselor naționale în activitatea economică, în conformitate cu prevederile art. 135 și art. 136 din Constituție.”

Dosarul ICA

Este vorba despre aceeași lege din dosarul instrumentat de DNA, în cazul ICA – Dan Voiculescu. DNA acuza pe atunci Guvernul României că, prin adoptarea HG 451/2002 privind transformarea ICA în societate comercială pe acţiuni, a încălcat Legea 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

În realitate, HG 451/2002 a intrat în vigoare în 23 mai 2002, în timp ce Legea 290/2002 a intrat în vigoare în 29 mai 2002, data la care a fost publicată în Monitorul Oficial. Prin urmare, DNA susţine că o hotărâre de guvern a încălcat o lege care încă nu exista.

