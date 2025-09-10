Grindeanu: Cer de la Guvern să se desecretizeze stenogramele, unde s-a discutat despre buget, despre fondul de rezervă, despre OUG trenuleț

Sorin Grindeanu a declarat, miercuri seara, la România TV că va cere, joi, Guvernului să desecretizeze stenogramele unde s-a discutat despre buget, despre fondul de rezervă, despre OUG trenuleț. Totul a pornit de la acuzațiile fostului ministrul de Finanțe Marcel Boloș care l-a acuzat pe fostul premier Marcel Ciolacu că i-ar fi răspuns că îl doare la organul genital.

Sorin Grindeanu a declarat că în această situație se pot cere documente și discuțiile pot fi desecretizate. „Stenograme ale ședințelor de guvern”.

„Cer de la Guvern să se desecretizeze stenogramele, unde s-a discutat despre buget, despre fondul de rezervă, despre OUG trenuleț. La finalul anului trecut, ni s-a spus că facem o economie de 120 de miliarde. Mâine depun cerere să se desecretizeze”, a spus Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a mai completat că în cazul fostului ministrul Boloș nu s-ar fi așteptat la asemenea declarații.