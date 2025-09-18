Ilie Bolojan anunță că săptămâna viitoare se va face rectificarea bugetară

Premierul a anunțat joi seara că mai multe ministere vor primi bani de salarii la rectificarea de săptămâna viitoare.

„Ne pregătim să facem rectificare de buget săptămâna viitoare. Avem situații în care estimările de la începutul anului s-au dovedit total nerealiste și trebuie să corectăm lucrurile în așa încât să continuăm plățile, să continuăm investițiile și trebuie să mă asigur că toate lucrurile sunt în regulă”, a spus Ilie Bolojan la Euronews.

Ministrul Economiei a anunțat în urmă cu o lună că nu va mai avea bani de salarii, însă acest lucru este valabil și la alte ministere.