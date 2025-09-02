Prima pagină » Știri » Ilie Bolojan, AȘTEPTAT să dea explicații cu privire la reforma administrației locale și angajarea răspunderii în Parlament

02 sept. 2025, 07:15, Știri
Premierul Ilie Bolojan va ține o conferință de presă de la ora 10.00. Gândul.ro va transmite LIVE evenimentul la care premierul va da explicații cu privire la angajarea pachetului II de reformă fiscală în Parlament, dar și cu privire la reforma administrației locale. 

Reforma administrației locale este cenușăreasa din pachetul II de măsuri fiscale. Partidele aflate în coaliție de Guvernare s-au pus cu greu de acord asupra tăierilor din administrația locală. Amânată de două ori, a fost avansat un nou termen, cel de 15 septembrie.

Potrivit calculelor, dacă s-ar fi aplicat reducerea de 45%, ar fi fost efectiv concediați doar aproximativ 13.000 de funcționari. Restul posturilor vizate ar fi rămas neocupate și nu ar fi generat concedieri efective.

Această amânare înseamnă că discuțiile privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarilor, consiliilor județene și instituțiilor publice locale vor continua, pregătind terenul pentru o decizie finală la jumătatea lunii septembrie.

Ce prevede reforma administrației locale

Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul privind reorganizarea administrației centrale și locale.

Noul document prevede reducerea cu 25% a numărului de posturi din primării, față de 20% cât era stabilit inițial.

Cseke Attila a declarat că „va exista o tăiere de aproximativ 20 şi ceva la sută pe organigramele autorităţilor locale”, subliniind că reducerea nu se va face uniform.

