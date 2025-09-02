Prima pagină » Știri politice » Președintele i-a chemat pe șefii din Coaliție la Cotroceni. Posibile teme de discuție

02 sept. 2025, 08:00, Știri politice
Nicușor Dan și-a reluat activitatea la Cotroceni, după aproape o lună de vacanță și a decis să-i cheme, la raport, pe șefii partidelor Coaliției. Nicușor Dan a fost într-o fugă la Guvern marțea trecută, iar acum vrea să aibă discuții serioase cu principalele partide aflate la guvernare.

La ora 12.00 ar urma să aibă loc întâlnirea dintre Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a afirmat luni că era nevoie de o astfel de întâlnire.

„Bineînţeles că, după începerea sesiunii parlamentare, era şi cazul să se întâlnească preşedinţele cu liderii coaliţiei. E absolut firesc să se întâmple acest lucru, nu e nimic rău. Şi da, preşedintele e mediator, dacă trebuie să medieze ceva… în acest moment nu trebuie speculat. Această întâlnire este o întâlnire absolut normală la începutul sesiunii parlamentare şi dacă nu ar fi fost acea situaţie cu asumarea pe autorităţile locale şi centrale, era nevoie de o astfel de întâlnire”, a declarat, luni. Kelemen Hunor.

 

Kelemen Hunor a recunoscut că sunt necesare unele clarificări în privinţa disponibilizărilor care se vor face în administraţia locală şi centrală şi că e nevoie de două sau trei săptămâni pentru o analiză.

Sorin Grindeanu a declarat luni că orice întâlnire cu președintele este binevenită și a negat existența vreunui conflict din Coaliție.

 „Nu e niciun conflict. Eu nu aș privi în acest mod lucrurile, dar, de fiecare dată, discuțiile și informările pe care le face președintele sunt binevenite, nu văd de ce nu și de data aceasta să aibă loc o asemenea informare”, a afirmat Grindeanu, la Parlament, despre următoarea întâlnire cu președintele Nicușor Dan și dacă aceasta este pe tema conflictului din Coaliție.

Ilie Bolojan, întrebat, luni seara, de jurnaliști despre întâlnirea cu președintele Nicușor Dan nu a suflat o vorbă. Dar la insistențele reprezentanților mass-media a spus că nu face declarații pe holurile Parlamentului.

Întâlnirea de la Cotroceni, învăluită în mister

Cu siguranță că pe temele de discuție ar putea să se găsească începutul anului școlar care pare să fie boicotat de nemulțumirea profesorilor.

De asemenea, un alt subiect posibil ar putea fi viitoarele pachete pe care guvernului condus de Ilie Bolojan ar urma să și le asume în Parlament.

