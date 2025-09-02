Năsui s-a prins de șmecheria lui Bolojan cu pensiile „specialilor”: „Scopul nu este să fie eliminate. A vrut, dar nu l-au lăsat”

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, s-a prins care este mișcarea premierului în privința pensiilor speciale. „Nu se atinge de niciuna în afară de cele ale magistraților”, spune USR-istul și explică și de ce Ilie Bolojan face asta.

În cea mai nouă postare a sa, Claudiu Năsui dezvăluie care sunt explicațiile subterane ale așa-zisei lupte a lui Ilie Bolojan pentru eliminarea pensiilor speciale.

„Ce vrea de fapt guvernul legat de pensiile speciale ale magistraților? V-ați întrebat de ce guvernul Bolojan atacă în mod foarte precis doar pensiile speciale ale magistraților și nu tot restul pensiilor speciale? De ce Nicușor Dan s-a delimitat fix pe acest subiect? Unde ar fi fost mai popular să nu zică nimic.”

Potrivit acestuia, în realitate ar fi doar un joc de imagine prin care să poată spune că a încercat dar nu i-a ieșit. În caz contrar, ar fi trebuit să introducă în această „eliminare” și cele ale primarilor, care nici n-au intrat în vigoare.

„Pentru că de fapt scopul nu este să fie eliminate pensiile speciale. Dacă era acesta scopul, am fi văzut o reducere la toate pensiile speciale, inclusiv cele ale SRI, inclusiv cele ale SIE, inclusiv ale celor așa ziși asimilați, inclusiv la cele ale primarilor. Scopul este să pară că guvernul încearcă să facă ceva dar nu reușește, așa că „trebuie” să crească taxele. „A vrut, dar nu l-au lăsat”. De ce nu sunt puse la pachet și pensiile speciale ale primarilor? Pensiile speciale ale primarilor ar putea fi eliminate extrem de ușor. N-au intrat încă în vigoare. Așteaptă să zică CCR, pe bună dreptate, că nu poți să amâni aplicarea unei legi la nesfârșit”, explică Năsui.

