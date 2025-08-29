Ilie Bolojan: E nevoie de un sistem de salarizare clar. Am avut 23.000 de procese generate de magistrați

Ilie Bolojan a declarat vineri seara de la Guvern că este nevoie de un sistem de salarizare, pentru a nu se mai ajunge în situația în care statul român plătește miliarde de euro, așa cum s-a întâmplat. Pachetul ar urma să fie aprobat de Parlament.

„A treia componentă care nu este rezolvată, dar trebuie clarificată cât mai repede posibil este un sistem de salarizare clar. Pe actualul sistem am avut 23.000 de procese, generate de magistrați legate de salarizate și pe diferite criterii, s-a ajuns în situația ca statul să plătească peste 2 miliarde de euro diferențe salariale și mai sunt încă pe atâtea diferențe ce vor trebuie achitate în perioada următoare”, a spus Bolojan.

Șeful Guvernului speră ca pachetul să fie aprobat și de legislativ.