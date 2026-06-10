MAE explică de ce steagul Rusiei flutură încă pe clădirea consulatului închis de la Constanța, după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste blocul din Galați

După ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați, la sfârșitul lunii mai, autoritățile române au dispus închiderea Consulatului Federației Ruse de la Constanța. Consulul general Andrey Kosilin a fost declarat persona non-grata și a primit un termen de 72 de ore pentru a părăsi România.

Totuși, pe clădirea consulatului închis din Constanța încă flutură steagul rus, iar imaginea a stârnit controverse.

A fost dat un termen de 30 de zile pentru ca personalul consular să strângă tot și să elibereze clădirea

La solicitarea G4Media și Info Sud-Est, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au oferit explicațiile necesare pentru ca această situație controversată să fie lămurită.

Aceștia au transmis că, deși consulul general al Rusiei a părăsit România, a fost dat un termen de 30 de zile pentru ca personalul consular să strângă tot și să elibereze clădirea, care încă este păzită.

Termenul și procedurile, potrivit MAE sunt în acord cu prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, mai precizează reprezentanții MAE.

Andrey Kosilin a părăsit România pe 31 mai

Pe 29 mai, o dronă rusească cu explozibil s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și a anunțat declararea drept persona non-grata a consulului rus la Constanța, Andrey Kosilin. Totodată, a fost anunțată și închiderea consulatului.

Andrey Kosilin a părăsit România pe 31 mai.

Imobilul din strada Mihai Viteazu nr. 5 este proprietate a Federației Ruse, care și-a mutat aici Consulatul din anul 1947 (pe atunci URSS), conform informațiilor de la cadastru consultate de Info Sud-Est.

În acte, ansamblul este format din 5 clădiri lipite (două sedii, două garaje și un punct control) și are o suprafață totală de 756 mp.

Consulatul General al Rusiei la Constanța acoperea județele Constanța, Tulcea, Brăila și Galați.

Sursa foto main – Petruț Iacob / Info Sud-Est

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