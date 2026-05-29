Momentul în care o dronă se prăbușește pe un bloc din Galați, surprins în imagini. Explozie puternică și incendiu la etajul 10

Scene dramatice au fost filmate în timpul nopții în municipiul Galați. O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe.

În imaginile surprinse de un martor se vede momentul impactului, urmat de o explozie puternică ce luminează întregul cartier.

Deflagrația a fost urmată de o minge uriașă de foc

Clipul video surprinde o explozie violentă, iar imediat după impact apare o minge de foc de mari dimensiuni. Bucăți aprinse se desprind de la nivelul etajului 10 și cad în jurul clădirii.

În urma incidentului, aproximativ 70 de locatari au ieșit în grabă din imobil, mulți dintre ei fugind doar cu hainele pe care le aveau pe ei.

Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Pompierii au intervenit rapid și au reușit să stingă incendiul înainte ca flăcările să se extindă la etajele inferioare ale blocului.

Patru persoane au primit îngrijiri medicale, dintre care două au suferit traumatisme ușoare, iar alte două au făcut atacuri de panică.

Zona a rămas izolată pentru efectuarea cercetărilor, iar la fața locului intervin echipe ale SRI, MApN și IPJ Galați. Restricțiile de trafic de pe strada Brăilei sunt menținute.