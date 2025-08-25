Marius Nistor: „Vorbim de boicotarea începutului de an școlar, nu și de grevă generală”

Președintele Federației din Educației Spiru Haret, Marius Nistor, a declarat într-o intervenție la Antena3CNN că „Există posibilitatea ca activitatea școlară să fie boicotată”.

Marius Nistor a declarat că: „Nu se pune problema unei greve generale, se pune problema doar boicotarea pe 8 septembrie, boicotarea festivităților și miting în Piața Victoriei, urmat de marș până la Palatul Cotroceni”.

„Vom continua discuțiile. I-am explicat premierului că am persista într-o greșeală. Este o răzbunare a partidelor care au fost înfrânte de profesori în 2023. Răspunderea va fi colectivă. Nu doar PNL sau USR e vinovat, ci și PSD-ul. Și președintele e la fel de responsabil, chit că mergea alături de cadrele didactice în campanie”, a mai spus sindicalistul.

foto: Alexandru Dobre/Mediafax