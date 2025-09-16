Metodele de influențare a publicului, EXISTENTE și în alte țări, susține procurorul general

Procurorul general a declarat la Antena3CNN că există metode de influențare a mediului public care se găsesc și în alte state. „Toate aceste elemente de bază care privite disparate în media par izolate ele nu sunt evenimente izolate și întâmplătoare, sunt parte ale acestui mecanism complex, coordonat, dar cu diferite instrumente de utilizare”, a declarat Alex Florența.

Procurorul general a dat exemplul columbianului arestat anul trecut care fusese antrenat, trimis în România, coordonat clar de o persoană din Federația Rusă dovedit, care punea la cale acțiuni de sabotaj, încercând să arunce în aer infrastructură din județul Ilfov.