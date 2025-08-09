Ministerul Afacerilor Externe face angajări. 185 de posturi vor fi scoase la concurs/ Mesajul ministrului

Ministerul Afacerilor Externe anunță că se confruntă cu un deficit de personal care se acutizează an de an. În acest sens, ministrul de Externe, Oana Țoiu, anunță că un număr de 185 de posturi vor fi scoase la concurs.

Ministerul de Externe menționează într-un comunicat că un cumul de factori a generat această situație: plecările naturale din sistem prin pensionare; demisii motivate de salarizarea necompetitivă; interdicțiile de organizare a concursurilor pe parcursul mai multor ani; extinderea semnificativă a rețelei consulare a României pentru a putea răspunde nevoilor unor comunități mari de cetățeni români în străinătate, în special în țări europene.

„Pentru asigurarea completării schemei de personal diplomatic, consular, cu funcții specifice, sau tehnico-administrativ, în scopul asigurării minimei funcționalități a Serviciului Exterior și a Centralei, Ministerul Afacerilor Externe a organizat o serie de concursuri de admitere. Acolo unde resursa umană nu a putut fi asigurată prin personal propriu, MAE a apelat la detașări de la instituții publice”, mai arată MAE.

Ministerul mai menționează că în urma concursurilor de admitere organizate în cursul anului 2024, s-a reușit stabilizarea parțială a situației, cel puțin în Centrala MAE, prin angajarea de personal diplomatic și tehnico-administrativ.

În prezent, situația de personal în Serviciul Exterior este următoarea: Personal diplomatic și consular: 598, dintre care 92 detașați de la instituții publice (15% din personalul diplomatic și consular de la misiuni este detașat); Personal tehnico-administrativ: 386, dintre care 155 detașați de la instituții publice (aproximativ 40% din personalul tehnico-administrativ de la misiuni este detașat).

Personalul detașat provine de la instituții publice centrale și locale, conform legislației actuale. Până la întregirea corpului profesional propriu, evaluarea oportunității menținerii persoanelor detașate este făcută de la caz la caz, în funcție de cerințele poziției, de pregătirea și experiența persoanei și nu în funcție de instituția din care este detașată.

„În serviciul exterior, nevoia cea mai acută de personal este pe segmentul tehnico-administrativ. Procesul de stabilizare din punct de vedere al resurselor umane va continua prin organizarea de noi concursuri de admitere. În prezent se află în transparență decizională noile regulamente de admitere urmând ca, la jumătatea lunii august să fie lansate noile concursuri, pentru un număr de 185 posturi diplomatice și 105 posturi tehnico-administrative”, se mai arată în comunicat.