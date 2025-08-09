Ministerul Afacerilor Externe face angajări. 185 de posturi vor fi scoase la concurs/ Mesajul ministrului

Ministerul Afacerilor Externe anunță că se confruntă cu un deficit de personal care se acutizează an de an. În acest sens, ministrul de Externe, Oana Țoiu, anunță că un număr de 185 de posturi vor fi scoase la concurs.
Ministerul de Externe menționează într-un comunicat că un cumul de factori a generat această situație: plecările naturale din sistem prin pensionare; demisii motivate de salarizarea necompetitivă; interdicțiile de organizare a concursurilor pe parcursul mai multor ani; extinderea semnificativă a rețelei consulare a României pentru a putea răspunde nevoilor unor comunități mari de cetățeni români în străinătate, în special în țări europene.
„Pentru asigurarea completării schemei de personal diplomatic, consular, cu funcții specifice, sau tehnico-administrativ, în scopul asigurării minimei funcționalități a Serviciului Exterior și a Centralei, Ministerul Afacerilor Externe a organizat o serie de concursuri de admitere. Acolo unde resursa umană nu a putut fi asigurată prin personal propriu, MAE a apelat la detașări de la instituții publice”, mai arată MAE.
„În serviciul exterior, nevoia cea mai acută de personal este pe segmentul tehnico-administrativ. Procesul de stabilizare din punct de vedere al resurselor umane va continua prin organizarea de noi concursuri de admitere. În prezent se află în transparență decizională noile regulamente de admitere urmând ca, la jumătatea lunii august să fie lansate noile concursuri, pentru un număr de 185 posturi diplomatice și 105 posturi tehnico-administrative”, se mai arată în comunicat.
Prin aceste concursuri de admitere, MAE dorește atragerea de candidați cu o pregătire academică foarte bună, care să întregească, în viitorul foarte apropiat, corpul profesional permanent al MAE. Totodată, în cursul lunii septembrie, vor fi scoase la concursul intern posturile vacante sau vacantabile în Serviciul Exterior (posturi diplomatice și consulare).
„Trebuie precizat că persoanele selectate în vederea trimiterii în misiune parcurg o perioadă de pregătire specifică înaintea trimiterii în misiune, astfel încât să asigure desfășurarea optimă a activității diplomatice”, arată MAE.