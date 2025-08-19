Ministerul Energiei anunță încetarea situației de urgență privind aprovizionarea cu țiței și motorină, instituită pe 28 iulie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că situația de urgență privind aprovizionarea cu țiței și motorină, instituită pe 28 iulie, a încetat. Reconstituirea stocurilor de țiței utilizate va fi realizată de către OMV Petrom S.A., în calitate de titular al obligației de stocare, arată ministerul Energiei, printr-un comunicat.

„Am încheiat procedura legală prin care am evitat o situația de criză în aprovizionarea cu țiței a țării. Prin măsurile pe care le-am luat, am evitat orice riscuri în aprovizionarea cu carburanți a românilor și a companiilor românești. Am demonstrat că România dispune de mecanisme solide de protecție și reacție, care au funcționat eficient și au asigurat atât stabilitatea pieței, cât și continuitatea alimentării cu produse petroliere”, a precizat ministrul Bogdan Ivan.

Situația de urgență – nivel criză fusese instituită ca urmare a notificării OMV Petrom privind dificultăți la importul de țiței, în urma contaminării cu cloruri organice de la portul de încărcare a două transporturi de țiței ce cumulau 184.000 de tone.

Pentru asigurarea continuității aprovizionării, Ministerul Energiei a activat, la acel moment, procedurile legale privind utilizarea stocurilor de urgență ale României, conform legislației naționale și europene în vigoare.

„Reconstituirea stocurilor de țiței utilizate va fi realizată de către OMV Petrom S.A., în calitate de titular al obligației de stocare”, arată sursa citată.

Ministerul Energiei reafirmă angajamentul său pentru siguranța energetică a României și pentru respectarea obligațiilor naționale și europene privind gestionarea rezervelor de țiței și produse petroliere.