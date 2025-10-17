Prima pagină » Știri » Ministrul Energiei: „Cei responsabili, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața legii, inclusiv penal”

Ministrul Energiei: „Cei responsabili, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața legii, inclusiv penal”

Cristina Corpaci
17 oct. 2025, 21:19, Știri
Ministrul Energiei:

„Cei responsabili atât de la compania respectivă, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața legii, inclusiv penal”, a transmis ministrul Energiei, la Digi 24. 

Bogdan Ivan a menționat că este inadmisibil ca o situație de acest gen de importanță atât de mare, de o gravitate atât de mare, care astăzi s-a lăsat cu pierderea unor vieți omenești, să poată să fie prevenită și cei care trebuiau să o prevină să nu-și facă treaba.

Ministrul Energiei a relatat că imediat după explozie, alături de Raed Arafat și de Ilie Bolojan, a demarat și a cerut o comisie de anchetă foarte clară pentru a stabili „care a fost tot parcursul anterior a exploziei, ce s-a făcut, cine ce a făcut, ce trebuia să facă”.

„A existat o procedură prin lege care este extrem de clară, ce se întâmplă dacă se sună, ce se întâmplă dacă ajunge echipa în teren, constatarea că există o pierdere de gaze, blochează, notifică proprietarii, ce se întâmplă după tot, toate aceste lucruri sunt extrem de clare. Aștept rezultatul anchetei integrale, care să stabilească foarte clar fiecare dintre acești pași, după ce vor fi audiați inclusiv martorii, inclusiv persoanele implicate în tot acest proces, iar cei responsabili vor plăti”, a mai spus Ivan.

Răsturnare de situație în cazul exploziei din București. Distrigaz dă vina pe „o intervenție neautorizată”. Primele ipoteze ale anchetatorilor

