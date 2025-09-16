Ministrul Finanțelor anunță că măsurile din pachetul 1 nu se văd încă în execuție la ANAF

Alexandru Nazare a declarat la Antena3CNN că abia în următoarele luni se vor vedea la ANAF efectele măsurilor luate în pachetul 1. Chiar și, ministrul Finanțelor spune că există un plus de venituri la ANAF.

„La ANAF avem 2 luni de execuție bugetară de la momentul în care am preluat mandatul, există un plus de venituri pe aceste două luni, dar este important de spus că nu sunt lunile în care să se reflecte creșterile de taxe din pachetul 1. Abia începând cu următoarea execuție, cu următoarele luni, vom avea în execuție reflectată creșterea TVA-ului din pachetul 1. Chiar și în aceste două luni avem un plus de venituri importante raportate la planul ANAF”, spune Nazare la Antena3CNN.

Atragerea de investitori, prioritară pentru ministrul Finanțelor.

Întrebat despre vizita sa în Statele Unite și despre atargerea de investitori, Alexandru Nazare a declarat că: „Suntem în situația în care nu mai putem aștepta investitorii să vină, suntem în situația în care trebuie să fim cât mai pro-activi, să prezentăm oferta de investiție a României peste tot pentru că există o competitive extrem de importantă pentru atragerea de investiții, iar aceste proiecte în care un investitor vine construiește o fabrică, generează locuri de muncă”.