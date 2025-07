Președintele CNAS: Controlul în cazul concediilor medicale, prelungit

Întrebat, într-o conferință de presă, în ce stadiu mai este controlul legat de concediile medicale și când va prezenta o concluzie pe acest subiect, președintele CNAS a arătat că acest control este în desfășurare, fiind prelungit.

„Controlul este în plină desfășurare. El a fost prelungit tocmai din perspectiva faptului că am descoperit un lucru foarte interesant și aici am apelat la sprijinul Colegiului Medicilor din România. După seriile de controale din anii precedenți, o bună parte dintre colegii prescriptori care neglijau unele aspecte administrative au rezolvat aceste probleme administrative, astfel încât este foarte greu în momentul de față să putem să judecăm din punct de vedere medical necesitatea și oportunitatea eliberării unui concediu medical. Desigur, sunt elemente vizibile și în acest sens echipele de control ale Casei de Asigurări de Sănătate au putut să evidențieze anumite aspecte care intră în aria de activitate comună a Casei și a Colegiului Medicilor din România”, a declarat președintele CNAS.

Horațiu Moldovan spune că este vorba despre cazuri punctuale care vor fi rezolvate punctual.

„Nu vreau să aruncăm o percepție sau să determinăm o percepție negativă asupra întregului sistem sanitar și, prin măsurile cu care venim în pachetul de măsuri de eficientizare a cheltuielilor, pe partea de control, pe partea de sancțiuni, vom identifica acele cazuri care nu respectă legea, acele situații în care legea este eludată. Și le vom rezolva punctual, fără să introducem pe toată lumea în aceeași oală. În momentul de față am făcut un control pe teren la peste 200 de medici și pot să vă spun ca o concluzie preliminară că sunt zeci de cazuri la care am identificat neconformități. Nu luați procentul acesta ca fiind un procent generalizat la nivel național, pentru că de data aceasta, spre deosebire de alte situații în care am făcut astfel de controale, prima etapă a controlului s-a făcut utilizând platforma informatică a Casei de Asigurări de Sănătate”, a explicat Moldovan.