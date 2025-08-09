Prima pagină » Știri » Președintele CNAS spune că are 9.000 de lei salariu, dar un medic ajunge la 20.000 de lei: „Simt că trebuie să dau și eu ceva pentru țară”

Președintele CNAS spune că are 9.000 de lei salariu, dar un medic ajunge la 20.000 de lei: „Simt că trebuie să dau și eu ceva pentru țară"

09 aug. 2025, 16:50, Știri
Președintele CNAS spune că are 9.000 de lei salariu, dar un medic ajunge la 20.000 de lei:

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), medicul Horațiu-Remus Moldovan, a mărturisit într-o intervenție la Digi 24 că salariul său este de 9.000 lei.

Șeful Casei de Sănătate a menționat că un medic cu pregătirea sa poate ajunge și la un salariu de 20.000 de lei.

„Simt că trebuie să dau și eu ceva pentru țară. Bunicii mei au luptat în război, eu fac ceva mult mai simplu”, a spus Moldovan la Digi 24.

Medicul Horaţiu-Remus Moldovan a fost secretar de stat în Ministerul Sănătății din 2023 și până în primăvară când a fost numit șef la CNAS. De asemenea,  este conferențiar universitar la Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș.

