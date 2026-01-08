Prima pagină » Actualitate » Ninge viscolit peste Deveselu. Drumarii abia fac faţă zăpezii care cade pe mai multe drumuri naţionale

Ninge viscolit peste Deveselu. Drumarii abia fac faţă zăpezii care cade pe mai multe drumuri naţionale

Luiza Dobrescu
08 ian. 2026, 13:33, Actualitate

Drumarii abia fac faţă zăpezii viscolite de pe mai multe drumuri naţionale din ţară. La ieşirea de pe DN 64 e foarte rău, spun şoferii care au tranzitat zona. În afara localităţilor viscoleşte peste tot şi se acţionează cu utilaje cu lamă. 

Pe DN 64, la Km5-2+200 Dobrosloveni, zăpada cade abundent, iar în afara localităţilor viscoleşte peste tot în zonele Caracal,  Comanca, Deveselu, Vlădila şi Corabia.

Se acționează cu lama la îndepărtarea zăpezii viscolită de pe partea carosabilă şi pe DN56B km9–13 Batoți-Deveselu-Mehedinți.

Aceeaşi situaţie se regăseşte şi pe DN56C km 59-60, în localitatea Bistreț.

Ministrul Bogdan Ivan spune că peste 11.000 de locuinţe, din 95.000, sunt încă în întuneric, din cauza zăpezii

🚨 România, traversată de un ciclon care a adus ninsori în toată țara. Cum se circulă pe șosele. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul

