Condiţiile meteo extreme au pus la pământ alimentarea cu energie electrică în peste 11.000 de locuinţe din ţară. Cifrele au fost date publicităţii de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în cadrul unei conferinţe de joi dimineaţă.

Mai multe judeţe din ţară încă resimt efectele condiţiilor meteo extreme şi ale căderilor abundente de zăpadă. Ministrul Energiei spune că, iniţial, au fost afectate aproximativ 95.000 de locuințe, însă majoritatea au fost reconectate în ultimele zile.

„Vreau să le mulțumesc tuturor echipelor care au fost în teren în aceleași zile, inclusiv noaptea, prin ger și frig, pentru a remedia situația celor 95.000 de locuințe care au fost deconectate de la furnizarea energiei electrice din țara noastră”, a spus Ivan, la finalul Comandamentului Energetic Național, convocat în contextul fenomenelor meteo din această perioadă.

În prezent, mai sunt nealimentate 11.250 de locuințe, în județele Alba, Maramureș și Moldova, din cauza accesului dificil și a condițiilor meteo extreme.

„Au fost 5.288 de intervenții ale echipajelor, în total 341 de echipe mobilizate în teren, aproape 1.000 de oameni, utilaje de deszăpezire, autospeciale și drone, în zone cu un grad foarte ridicat de dificultate a accesului. „Suntem încă în acest final de săptămână în care meteorologii anunță primele avertizări meteo în cea mai mare parte a țării, iar echipele sunt mobilizate la maximum”, mai spune Bogdan Ivan.

Meteorologii au emis o informare meteo valabilă de joi până sâmbătă, la ora 10:00, care vizează ninsori, viscol, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii în cea mai mare parte a țării.

Va ninge în zonele montane, în vestul, nordul și centrul țării, iar în sud și sud-est sunt prognozate precipitații mixte și ploi, cu depuneri de polei pe arii restrânse.

Temperaturile vor coborî accentuat, cu minime de până la -15 grade în mai multe regiuni, iar în zonele montane și în jumătatea de nord a țării va fi ger, context în care autoritățile au emis mai multe avertizări Cod galben și Cod portocaliu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat Comandamentul Energetic Naţional, pe fondul fenomenelor meteo

Bolojan, gata să îi tragă la răspundere pe făptașii din Hidroelectrica: „Trebuie să răspundă pentru ce au făcut”