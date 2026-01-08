Prima pagină » Actualitate » Ministrul Bogdan Ivan spune că peste 11.000 de locuinţe, din 95.000, sunt încă în întuneric, din cauza zăpezii

Ministrul Bogdan Ivan spune că peste 11.000 de locuinţe, din 95.000, sunt încă în întuneric, din cauza zăpezii

Luiza Dobrescu
08 ian. 2026, 12:58, Actualitate
Ministrul Bogdan Ivan spune că peste 11.000 de locuinţe, din 95.000, sunt încă în întuneric, din cauza zăpezii

Condiţiile meteo extreme au pus la pământ alimentarea cu energie electrică în peste 11.000 de locuinţe din ţară. Cifrele au fost date publicităţii de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în cadrul unei conferinţe de joi dimineaţă.

Mai multe judeţe din ţară încă resimt efectele condiţiilor meteo extreme şi ale căderilor abundente de zăpadă. Ministrul Energiei spune că, iniţial, au fost afectate aproximativ 95.000 de locuințe, însă majoritatea au fost reconectate în ultimele zile.

„Vreau să le mulțumesc tuturor echipelor care au fost în teren în aceleași zile, inclusiv noaptea, prin ger și frig, pentru a remedia situația celor 95.000 de locuințe care au fost deconectate de la furnizarea energiei electrice din țara noastră”, a spus Ivan, la finalul Comandamentului Energetic Național, convocat în contextul fenomenelor meteo din această perioadă.

În prezent, mai sunt nealimentate 11.250 de locuințe, în județele Alba, Maramureș și Moldova, din cauza accesului dificil și a condițiilor meteo extreme.

 „Au fost 5.288 de intervenții ale echipajelor, în total 341 de echipe mobilizate în teren, aproape 1.000 de oameni, utilaje de deszăpezire, autospeciale și drone, în zone cu un grad foarte ridicat de dificultate a accesului. 

„Suntem încă în acest final de săptămână în care meteorologii anunță primele avertizări meteo în cea mai mare parte a țării, iar echipele sunt mobilizate la maximum”, mai spune Bogdan Ivan.

Meteorologii au emis o informare meteo valabilă de joi până sâmbătă, la ora 10:00, care vizează ninsori, viscol, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii în cea mai mare parte a țării.

Va ninge în zonele montane, în vestul, nordul și centrul țării, iar în sud și sud-est sunt prognozate precipitații mixte și ploi, cu depuneri de polei pe arii restrânse.

Temperaturile vor coborî accentuat, cu minime de până la -15 grade în mai multe regiuni, iar în zonele montane și în jumătatea de nord a țării va fi ger, context în care autoritățile au emis mai multe avertizări Cod galben și Cod portocaliu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat Comandamentul Energetic Naţional, pe fondul fenomenelor meteo

Bolojan, gata să îi tragă la răspundere pe făptașii din Hidroelectrica: „Trebuie să răspundă pentru ce au făcut”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Mircea Dinescu comentează lipsa de reacţie a românilor în faţa noilor biruri: „Puțin mai nătărăi decât bulgarii, dar mai dăștepți ca venezuelenii”
12:43
Mircea Dinescu comentează lipsa de reacţie a românilor în faţa noilor biruri: „Puțin mai nătărăi decât bulgarii, dar mai dăștepți ca venezuelenii”
LEGE Șeful Poliției din Sibiu s-a pensionat la 47 de ani și vrea să se facă instructor de înot. „Va trebui să mă resetez, cumva”
12:33
Șeful Poliției din Sibiu s-a pensionat la 47 de ani și vrea să se facă instructor de înot. „Va trebui să mă resetez, cumva”
ACTUALITATE Ultima zi în care mai poate fi vizitată Catedrala Mântuirii Neamului
12:30
Ultima zi în care mai poate fi vizitată Catedrala Mântuirii Neamului
RELIGIE De ce merită să vizitezi Mănăstirea Izbuc. Locul unic din Europa cu un izvor tămăduitor
12:28
De ce merită să vizitezi Mănăstirea Izbuc. Locul unic din Europa cu un izvor tămăduitor
EXCLUSIV Noi mărturii revoltătoare în scandalul prefectului care a sărit peste rând la Urgențe. Ioana Făcăleață ar fi ridicat mâna la un agent de pază. Pe cine însoțea, de fapt, prefectul la spital
12:28
Noi mărturii revoltătoare în scandalul prefectului care a sărit peste rând la Urgențe. Ioana Făcăleață ar fi ridicat mâna la un agent de pază. Pe cine însoțea, de fapt, prefectul la spital
TRANSPORT Se reiau lucrările la Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse. Traficul este restricţionat
12:16
Se reiau lucrările la Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse. Traficul este restricţionat
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Click
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
Digi24
Ironiile Moscovei la adresa Europei după amenințările recente ale lui Trump. „Urmează Canada?”
Cancan.ro
BREAKING! S-au ÎNCHIS școlile în România! Elevii care nu mai fac cursuri azi și mâine
Ce se întâmplă doctore
De ce afecțiune secretă suferă Nick de la N&D. Nevasta l-a dat de gol, în timpul filmărilor Power Couple 2026 de la Antena 1
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
De ce sucul de portocale are un gust oribil după ce ne spălăm pe dinți?
ULTIMA ORĂ AUR a depus în Parlament proiectul de lege pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii în România
12:09
AUR a depus în Parlament proiectul de lege pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii în România
FLASH NEWS Hackerii chinezi au accesat sistemele de e-mail ale Congresului SUA. Ce este operațiunea Salt Typhoon prin care China poate spiona orice american
12:02
Hackerii chinezi au accesat sistemele de e-mail ale Congresului SUA. Ce este operațiunea Salt Typhoon prin care China poate spiona orice american
Gândul de Vreme 🚨 România, traversată de un ciclon care a adus ninsori în toată țara. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul
11:49
🚨 România, traversată de un ciclon care a adus ninsori în toată țara. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul
METEO Alertă meteo în Bulgaria: ploi torențiale și rafale de vânt, peste 100 l/mp, inundații și comunități izolate
11:39
Alertă meteo în Bulgaria: ploi torențiale și rafale de vânt, peste 100 l/mp, inundații și comunități izolate
SPORT Un suporter din Congo, vedetă la Cupa Africii: a stat nemișcat pe parcursul meciurilor. De ce a cedat la ultima partidă și cum l-a umilit un fotbalist
11:37
Un suporter din Congo, vedetă la Cupa Africii: a stat nemișcat pe parcursul meciurilor. De ce a cedat la ultima partidă și cum l-a umilit un fotbalist
FLASH NEWS Glume fără număr legate de înzăpezirea preşedintelui în Franţa. Nicuşor Dan, de la grătar pe zăpadă cu Macron, la „Emily in Paris” blocată în nămeţi
11:25
Glume fără număr legate de înzăpezirea preşedintelui în Franţa. Nicuşor Dan, de la grătar pe zăpadă cu Macron, la „Emily in Paris” blocată în nămeţi

Cele mai noi

Trimite acest link pe