Procurorul general: „Războiul hibrid dus de Rusia în România este mult mai insidios şi mai perfid”

16 sept. 2025, 20:57, Știri
Procurorul general, Alex Florența, a declarat la Antena3CNN că România a fost ținta unor campanii ample hibride în contextul alegerilor din 2024 prin atacuri cibernetice, măsuri de influențare electorală și se află în continuare în vizor. Războiul hibrid dus de Rusia în România este „mult mai insidios, mult mai perfid, dar cu rezultate mult mai ample”, a spus Florența. 

„Din anchetele derulate la nivelul Parchetului General se poate desprinde în acest moment concluzia că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample hibride, în contextul scrutinelor electorale din anul 2024”, a afirmat Florenţa la Antena 3 CNN.

Procurorul general a mai declarat că în apropierea alegerilor prezidenţiale, a fost observată o intensificare a campaniilor.

„Un rol central în aceste campanii l-au avut patru companii cu legături „certe” cu Federaţia Rusă, care au construit reţele de site-uri, pagini şi influenceri. Au folosit tactica Doppelganger – clonarea site-urilor oficiale pentru a induce confuzie – şi au creat peste 2000 de pagini de Facebook cu conţinut generat prin AI, distribuite cu titluri conspiraţioniste sau alarmiste. Tematicile abordate au fost variate: nostalgie comunistă, conspiraţii, medicină alternativă, religie”, a mai spus Florența.

