Procurorul general: „Războiul hibrid dus de Rusia în România este mult mai insidios şi mai perfid”

Procurorul general, Alex Florența, a declarat la Antena3CNN că România a fost ținta unor campanii ample hibride în contextul alegerilor din 2024 prin atacuri cibernetice, măsuri de influențare electorală și se află în continuare în vizor. Războiul hibrid dus de Rusia în România este „mult mai insidios, mult mai perfid, dar cu rezultate mult mai ample”, a spus Florența.

Procurorul general a mai declarat că în apropierea alegerilor prezidenţiale, a fost observată o intensificare a campaniilor.