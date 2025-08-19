Prima pagină » Știri » Procurorul șef al DNA: Din 36 de miniștri din toată istoria DNA-ului, doar 14 au fost condamnați, condamnări definitive

Procurorul șef al DNA: Din 36 de miniștri din toată istoria DNA-ului, doar 14 au fost condamnați, condamnări definitive

19 aug. 2025
Procurorul șef al DNA: Din 36 de miniștri din toată istoria DNA-ului, doar 14 au fost condamnați, condamnări definitive

Marius Voineag, procurorul șef al DNA, recunoaște într-o intervenție la Aleph News că în cazul dosarelor cu miniștri de la DNA, există 36 de dosare, din care 14 au avut condamnări definitive. Adică, 38% completează moderatoarea Sorina Matei. 

Marius Voineag a mărturisit că la Direcția Națională Anticorupție au fost cauze deschise pe foarte multe planuri. „Am fost foarte atenți cu acuzațiile în ce privește zona de top-level. De foarte multe ori am vrut să ieșim cu ele probate”.

Procurorul șef al DNA spune că în ciuda faptului că au fost multe cazuri mediatizate de miniștri acuzați au existat și înfrângeri, astfel că au vrut să se asigure procurorii anticorupție că există dovezi clare.

„Există o anumită volatilitate și în ce privește miniștri, de foarte multe ori deschidem, dar ajungem tot la foști, există o fluctuație constantă și pe partea de Guvern. Trebuie să fim realiști și să înțelegem că din 36 de miniștri din toată istoria DNA-ului, doar 14 au fost condamnați, condamnări definitive, mai sunt 5 pe rol, restul au fost foarte multe situații care nu ne-au ajutat pe noi din punct de vedere al acurateții acuzațiilor. Am avut înfrângeri, motiv pentru care am vrut să fim foarte preciși”, a mai spus Voineag la Aleph News.

