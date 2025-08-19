Procurorul șef al DNA: Din 36 de miniștri din toată istoria DNA-ului, doar 14 au fost condamnați, condamnări definitive

Marius Voineag, procurorul șef al DNA, recunoaște într-o intervenție la Aleph News că în cazul dosarelor cu miniștri de la DNA, există 36 de dosare, din care 14 au avut condamnări definitive. Adică, 38% completează moderatoarea Sorina Matei.

Marius Voineag a mărturisit că la Direcția Națională Anticorupție au fost cauze deschise pe foarte multe planuri. „Am fost foarte atenți cu acuzațiile în ce privește zona de top-level. De foarte multe ori am vrut să ieșim cu ele probate”.

Procurorul șef al DNA spune că în ciuda faptului că au fost multe cazuri mediatizate de miniștri acuzați au existat și înfrângeri, astfel că au vrut să se asigure procurorii anticorupție că există dovezi clare.