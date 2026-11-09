Prima pagină » Știri » Val de aer rece peste România, ANM anunță ploi, lapoviță și ninsoare. Cum va fi vremea în București la început de săptămână

Val de aer rece peste România, ANM anunță ploi, lapoviță și ninsoare. Cum va fi vremea în București la început de săptămână

Val de aer rece peste România, ANM anunță ploi, lapoviță și ninsoare. Cum va fi vremea în București la început de săptămână
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Astăzi, cerul va avea înnorări în vestul, centrul și sudul țării. Va fi variabil în restul teritoriului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că temporar va ploua slab. Se vor acumula cantități de apă, în general, de 2…6 l/mp în Banat și Oltenia, local în Crișana, vestul și sud-vestul Munteniei.

În zona montană înaltă din Carpații Occidentali și din jumătatea vestică a Carpaților Meridionali vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

La primele ore ale dimineții au fost emise coduri galbene de ceață pentru mai multe județe, potrivit ANM. Cea mai scăzută temperatură a dimineții s-a înregistrat la Miercurea Ciuc. Termometrele au arătat, la ora 08:00, minus 9 grade Celsius.

ANM: Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 13 grade

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 13 grade. Cele mai mari valori vor fi în extremitatea sud-estică, transmite ANM.

Temperaturile minime se vor situa între minus 6 grade în zonele depresionare din nord-estul Transilvaniei și 7…9 grade pe litoral.

Temperaturi înregistrate în România la ora 08:00 / Sursa – ANM

Pe arii restrânse, în a doua parte a intervalului, în est, sud, sud-vest și centru va fi ceață, izolat asociată cu depunere de chiciură.

În București, cerul va avea înnorări și noaptea, trecător, va ploua slab. Se vor acumula cantități de apă în jurul a 1 l/mp. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă, în scădere față de ziua anterioară, va fi de 8…10 grade, iar cea minimă de 1…3 grade.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDALPrimarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte a Şcolii „Lucian Blaga”, după ce fostului edil Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat, i s-a permis accesul în instituție
11:30
Primarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte a Şcolii „Lucian Blaga”, după ce fostului edil Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat, i s-a permis accesul în instituție
REACȚIEGheorghe Piperea îi cere lui Ciprian Ciucu să-și motiveze refuzul pentru manifestația din 14 noiembrie. De ce susține europarlamentarul AUR că edilul Capitalei se plasează în afara legii
10:35
Gheorghe Piperea îi cere lui Ciprian Ciucu să-și motiveze refuzul pentru manifestația din 14 noiembrie. De ce susține europarlamentarul AUR că edilul Capitalei se plasează în afara legii
ACTUALITATECandidat la admiterea în Poliție, reținut după ce a încercat să copieze cu ajutorul unei camere video și al unei microcăști
15:13
Candidat la admiterea în Poliție, reținut după ce a încercat să copieze cu ajutorul unei camere video și al unei microcăști
ANALIZA de 10„Războiul cerealelor”. Rusia și Ucraina deschid un alt front, cu „arme silențioase”. Cine are mai mult de pierdut, Moscova sau Kievul?
10:00
„Războiul cerealelor”. Rusia și Ucraina deschid un alt front, cu „arme silențioase”. Cine are mai mult de pierdut, Moscova sau Kievul?
DECLARAȚII EXCLUSIVERețelele sociale și manipularea emoțională a copiilor. Prof. Cristian Jura explică situația din România și motivele pentru care Facebook, Instagram, YouTube și TikTok vor fi obligate să schimbe regulile
08:00, 08 Nov 2026
Rețelele sociale și manipularea emoțională a copiilor. Prof. Cristian Jura explică situația din România și motivele pentru care Facebook, Instagram, YouTube și TikTok vor fi obligate să schimbe regulile
ANALIZA de 10Focoase nucleare în statele baltice? Letonia și Lituania cochetează cu ideea, dar obstacolele sunt semnificative. Ce prevede înțelegerea NATO-Rusia din 1997
10:00, 07 Nov 2026
Focoase nucleare în statele baltice? Letonia și Lituania cochetează cu ideea, dar obstacolele sunt semnificative. Ce prevede înțelegerea NATO-Rusia din 1997
Mediafax
Telefonul l-a dat DE GOL! Cum a contribuit dispozitivul la căderea unui cancelar european
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Metalul despre care puțini știu că valorează o avere. Un gram costă aproape 1.000 de euro
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Adevarul
Pasiunea care i-a adus probleme premierului Luca Niculescu în tinerețe
Mediafax
„Sunt mândru de tine, doamna mea”. Claudiu Manda, mesaj pentru Olguța Vasilescu
Click
Luna Nouă în Scorpion, pe 9 noiembrie: ce nu mai merită să duci după tine și cum îți faci curaj să începi altfel? Previziuni pentru toate zodiile
Digi24
Un pianist care a căzut de pe un vas de croazieră a fost salvat de doi pescari după nouă ore în ocean, la zeci de kilometri de ţărm
Cancan.ro
Schimbări importante pentru pensionari în 2027. Ce se întâmplă cu banii de la 1 ianuarie
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cu ce călătorea Marcus Aurelius acum 1.800 de ani? Trăsurile împăraților romani, stațiile unde schimbau caii și drumurile care legau un imperiu (P)
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
REACȚIECrin Antonescu tranșează bătălia din PNL: „Bolojan e un capitol încheiat/Îi doresc putere lui Alin Tișe/Are întreaga mea solidaritate”
11:47
Crin Antonescu tranșează bătălia din PNL: „Bolojan e un capitol încheiat/Îi doresc putere lui Alin Tișe/Are întreaga mea solidaritate”
ULTIMA ORĂGeorge Simion anunță un protest pentru susținerea lui Călin Georgescu, în ziua vizitei Ursulei von der Leyen la București. Mesaj pentru demnitarii UE: „Europa nu e a voastră”
11:37
George Simion anunță un protest pentru susținerea lui Călin Georgescu, în ziua vizitei Ursulei von der Leyen la București. Mesaj pentru demnitarii UE: „Europa nu e a voastră”
FLASH NEWSMesajul Ursulei von der Leyen înainte de sosirea în România. Ce transmite președinta Comisiei Europene în pragul întâlnirii cu Nicușor Dan
11:34
Mesajul Ursulei von der Leyen înainte de sosirea în România. Ce transmite președinta Comisiei Europene în pragul întâlnirii cu Nicușor Dan
EMISIUNIEXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Ce încearcă șefii după înfrângerea surpriză. Ultimele detalii din club
11:08
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Ce încearcă șefii după înfrângerea surpriză. Ultimele detalii din club
FLASH NEWSTrump recunoaște că deportările din SUA au fost „prea dure” și asta a afectat imaginea a republicanilor la „midterms”. Casa Albă propune un nou acord cu democrații pentru imigranți
10:51
Trump recunoaște că deportările din SUA au fost „prea dure” și asta a afectat imaginea a republicanilor la „midterms”. Casa Albă propune un nou acord cu democrații pentru imigranți
ULTIMA ORĂSurse. Claudiu Manda, secretar general al PSD, amenințare la adresa miniștrilor social democrați, în timpul ședinței de partid: „Nu-i prinde Crăciunul în funcție”
10:49
Surse. Claudiu Manda, secretar general al PSD, amenințare la adresa miniștrilor social democrați, în timpul ședinței de partid: „Nu-i prinde Crăciunul în funcție”

Cele mai noi

Trimite acest link pe