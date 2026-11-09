Val de aer rece peste România, ANM anunță ploi, lapoviță și ninsoare. Cum va fi vremea în București la început de săptămână

Astăzi, cerul va avea înnorări în vestul, centrul și sudul țării. Va fi variabil în restul teritoriului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că temporar va ploua slab. Se vor acumula cantități de apă, în general, de 2…6 l/mp în Banat și Oltenia, local în Crișana, vestul și sud-vestul Munteniei.

În zona montană înaltă din Carpații Occidentali și din jumătatea vestică a Carpaților Meridionali vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

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La primele ore ale dimineții au fost emise coduri galbene de ceață pentru mai multe județe, potrivit ANM. Cea mai scăzută temperatură a dimineții s-a înregistrat la Miercurea Ciuc. Termometrele au arătat, la ora 08:00, minus 9 grade Celsius.

ANM: Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 13 grade

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 13 grade. Cele mai mari valori vor fi în extremitatea sud-estică, transmite ANM.

Temperaturile minime se vor situa între minus 6 grade în zonele depresionare din nord-estul Transilvaniei și 7…9 grade pe litoral.

Pe arii restrânse, în a doua parte a intervalului, în est, sud, sud-vest și centru va fi ceață, izolat asociată cu depunere de chiciură.