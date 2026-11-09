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Ultimele pregătiri la Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă înainte de repunerea în funcțiune. A fost declanșată secvența de pornire

Ultimele pregătiri la Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă înainte de repunerea în funcțiune. A fost declanșată secvența de pornire
Unitatea 2 de la Cernavodă, repornită marți, 10 noiembrie
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Ministerul Energiei anunță într-un scurt comunicat că secvența de pornire a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost inițiată luni, 9 noiembrie. Următorul pas este repunerea în funcțiune, estimată pentru ziua de marți, 10 noiembrie.

„Luni, 9 noiembrie 2026, la ora 00:42, a fost inițiată secvența de pornire a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă”, a transmis Ministerul Energiei.

Ce spunea ministrul Dumitru Chisăliță săptămâna trecută

Cu ocazia unei vizite efectuate la Cernavodă sâmbătă, 7 noiembrie, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, declara că „premisele sunt îmbucurătoare” în ceea ce privește repornirea cât mai rapidă a Unității 2. „În momentul de față, se lucrează. Se lucrează și în ziele acestea, adică astăzi și mâine. Luni va fi decizia în ceea ce privește repornirea Unității 2 de la Cernavodă. Elementele sunt determinate de evoluția debitului Dunării în momentul de față, dar premisele sunt unele îmbucurătoare”, a declarat Dumitru Chisăliță.

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La rândul său, directorul CNE Cernavodă, Romeo Urjan, afirma că, din punct de vedere tehnic, este vorba de un proces mai complex care trebuie parcurs. Acesta a explicat că funcționarea Unității 2 nu este asigurată doar de creșterea nivelului apei din Dunăre, ci și de funcționarea optimă a Unității 1.

„Nivelul măsurat la CNE Cernavodă în acest moment este de 2 metri. Mai precis, 2,08 metri local, nivel Marea Baltică. Este suficient pentru funcționarea Unității 1. Pornirea Unității 2 este un proces mai complex. De ce? Pentru că nu depinde doar de nivelul Dunării, care trebuie să mai crească cel puțin cu 10-15 centimetri din momentul de față, dar funcționarea Unității 1 prin cele trei pompe mari de răcire influențează și nivelul la Unitatea 2. Luni ar trebui să facem o analiză asupra nivelului, asupra prognozei și asupra influenței funcționării Unității 1 asupra Unității 2. Sunt mai mulți parametri care decid repornirea Unității 2 și vor fi luați în considerare luni”, a declarat Romeo Urjan.

Unitatea 1, repornită de o săptămână

Producția de energie nucleară în România a fost reluată vineri, 6 noiembrie, după mai bine de trei luni în care centrala de la Cernavodă nu a mai furnizat electricitate în Sistemul Energetic Național. Unitatea 1 a fost reconectată la rețeaua electrică națională.

Centrala de la Cernavodă, oprită integral pe 13 august, asigură aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României, în condiții normale de funcționare. Cele două reactoare au o capacitate instalată de aproximativ 700 MW fiecare.

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