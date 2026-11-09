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PNL confirmă ultimatumul dat de liderul Ilie Bolojan „puciștilor” din partid. Aceștia au 10 zile la dispoziție pentru „a-și retrage contestațiile” depuse în instanță

Ruxandra Radulescu
PNL confirmă ultimatumul dat de liderul Ilie Bolojan
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Deputatul liberal Robert Sighiartău confirmă luni 9 noiembrie faptul că liderul Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a dat un ultimatum membrilor care au depus acțiuni în instanță împotriva formațiunii de a-și retrage contestațiile, altfel vor fi excluși din partid. Amintim că în luna iulie, Tribunalul București a suspendat hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026, prin care fusese aleasă conducerea partidului și modificat statutul liberalilor.

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„Cei care au încălcat deciziile partidului și au apelat la instanță pentru a bloca activitatea PNL au la dispoziție 10 zile pentru a-și retrage contestațiile și a-și clarifica drumul politic”, a tranmis într-o postare pe Facebook Sighiartău.

Ruperea din interiorul PNL: „puciștii” vs. „aripa Bolojan”

Amintim că scindarea la nivelul Partidului Național Liberal a avut loc în iunie 2026, după ce prim-vicepreședintele liberal Adrian Veștea a fost numit premier desemnat de către Nicușor Dan.

Ilie Bolojan, liderul PNL și prim-ministru interimar la acea vreme, i-ar fi amenințat cu excluderea din partid pe liberalii care îl vor susține pe Veștea.

În consecință, la 21 iunie, conducerea PNL a organizat un Congres Extraordinar în care s-a decis că excluderea membrilor care nu s-au supus cerințelor lui Bolojan.

Tribunalul București a suspendat deciziile din cadrul Congresului PNL

La începutul lui iulie, Tribunalul București a suspendat deciziile din Congresul PNL prin care Ilie Bolojan a fost reales președintele formațiunii, iar statutul membrilor a fost modificat.

Printre cei 18 liberali care au depus plângere împotriva PNL figurează nume grele din partid: Rareș Bogdan, Alina Gorghiu, Thuma Hubert, Adrian Veștea, Lucian Bode sau Sorin Câmpeanu.

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