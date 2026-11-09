Scandal la Teatrul Național. Directorul onorific al instituției, Andrei Șerban, îi cere demisia lui Felix Alexa, după acuzele care i s-au adus

Director onorific al Teatrului Național, Andrei Șerban îi cere demisia lui Felix Alexa. Este cea mai nouă ieșire publică în scandalul uriaș care s-a declanșat la TNB.

„Fă necesarul pas înapoi! (…) până dovedești că acuzațiile sunt nefondate”, îi transmite Șerban regizorului acuzat de hărțuire sexuală de mai multe femei.

Andrei Șerban, apel pentru apărarea imaginii TNB

În calitate de director onorific al TNB, reputatul regizor Andrei Șerban a sărit în apărarea instituției. Concret, până la stabilirea nevinovăției, Felix Alexa ar trebui să facă „un pas înapoi”, pentru a nu păta imaginea „Naționalului” din București. Trebuie precizat și că Andrei Șerban este cel care, la începutul anilor ’90, l-a invitat pe Alexa să debuteze la TNB.

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Unul dintre cei mai mari regizori de teatru din istorie a transmis publicației „Cultura la dubă” o scrisoare deschisă adresată lui Felix Alexa. Redăm mai jos textul integral semnat de Andrei Șerban:

„Scrisoare deschisă către Felix Alexa

Sunt sigur că îți amintești, Felix, că, abia ieșit de pe băncile IATC, ți-am oferit să montezi primul tău spectacol pe scena mare a Naționalului, când am fost primul director general al TNB după ’89. Erai un tânăr «cu viitor«, «pur și sensibil», după părerea lui Biță Banu (n.r. – George Banu), care te adora și a cărui influență te-a ajutat să-ți formezi o carieră.

Dar de acum câțiva ani am auzit mai mult despre un scandal în jurul tău, scandal care s-a aprins, apoi s-a stins, ca să se reaprindă recent, ba chiar să explodeze într-un mod negativ și opus creației artistice.

Reverberațiile stârnite devin din ce în ce mai nocive în colectivul teatrului, se creează «tabere» în cadrul profesiei și în afara ei, spectatorii iau poziție și amenință cu boicotarea TNB. Este, pe scurt, o situație extrem de nocivă și radical contrară spiritului pe care ar trebui să-l cultivăm în teatru.

Prezumția de nevinovăție trebuie să primeze de fiecare dată când se fac acuzații, care trebuie susținute cu probe, dar și obligația celui care beneficiază de ea (în acest caz a ta) de a-și susține și dovedi nevinovăția.

„Fii generos, dacă ești capabil”

Practica de «a face un pas înapoi» în asemenea cazuri este des folosită, cel puțin în alte domenii decât teatrul! Este ceea ce cred că e necesar să faci tu acum. Cu cât îți dovedești nevinovăția mai repede, cu atât mai bine pentru toți. Dar, cât timp planează acuzațiile și plouă cu invective asupra TNB din cauza asocierii cu tine, e normal și demn ca tu să suspenzi colaborarea până dovedești că acuzațiile sunt nefondate.

Am acceptat recent titlul de director onorific al TNB cu dorința de a aminti aspirația din 1990 pentru un teatru în care calitatea și onoarea sunt cuvinte esențiale al unei comunități de artiști și spectatori.

Acum aud vorbindu-se mai mult despre dezonoare, dispreț și ură și cred că nu merităm să se reflecte asupra tuturor o pată personală (a oricui ar fi), care este decent să fie curățată la fel de personal, nu la umbra unui colectiv luat prizonier.

Fii generos, dacă ești capabil, față de toate și toți cei care se simt răniți de tine și fă necesarul pas înapoi!

Andrei Șerban”.

Cine este Andrei Șerban

Născut în 1943, Andrei Şerban este considerat unul dintre cei mai importanţi regizori de teatru şi operă din lume. Are în spate o carieră remarcabilă în Europa, dar mai ales în SUA. Spectacolele de operă sau teatru regizate de el s-au jucat pe scene din 39 de țări, lucrând cu instituții de renume mondial, cum ar fi Metropolitan Opera, Comedia Franceză, Opera din Paris şi Opera din Viena, Covent Garden, Teatrul Naţional din Londra, La MaMa Theatre, Seattle și Los Angeles Opera, Shiki Company of Tokyo, Teatrul Alexandrinsky din Sankt Petersburg etc.

Andrei Șerban a emigrat în Statele Unite ale Americii în 1971, ca beneficiar al unei burse Ford, invitat de Ellen Stewart, aflată la conducerea companiei La MaMa, din New York. S-a întors acasă după 1990 și a fost, printre altele, director general al Teatrului Național din București.

Scandalul de la TNB ia amploare

Felix Alexa, angajat în octombrie la Teatrul Național, deși era anchetat pentru comportament abuziv, hărțuire sexuală și șantaj profesional, a stârnit un scandal uriaș la TNB. Tot mai mulți artiști s-au revoltat public față de primirea acestuia, actorul Conrad Mericoffer mergând până la a-și anunța demisia. Regizorul Felix Alexa a fost angajat pe perioadă determinată, iar decizia a aparținut directoarei TNB, Ada Lupu Hausvater.

La 30 octombrie, printr-un comunicat oficial, Hausvater preciza că decizia de a-l angaja pe Felix Alexa nu a fost o „măsură arbitrară, unilaterală”, ci una luată după discuții la nivelul Consiliului artistic al TNB. Mai mult, ea a invocat și o Hotărâre a Comisiei de Etică a UNATC, din anul 2022 (emisă după mai multe anchete publicate de Rise Project), care demonta acuzațiile aduse lui regizorului Felix Alexa.

Comunicatul directoarei Hausvater l-a înfuriat pe regizorul Botond Nagy, care semnează două spectacole pe scena „Naționalului” bucureștean. El a lansat public un manifest, în care îi cere Adei Hausvater să demisioneze din funcție. „În ce instituție culturală europeană care se respectă poți lua o asemenea decizie, cunoscând contextul, mărturiile și avertismentele, iar singura consecință să fie o explicație administrativă?”, întreabă Botond Nagy.